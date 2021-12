Hoy, 15 de diciembre, es el día del otaku: ¿qué se celebra?

Imagínate así, te levantas temprano un fin de semana aunque no trabajes, agarras tu cosplay -traje emulando un personaje- en el que estuviste trabajando semanas y te tomás 2 colectivos para ir a un evento de temática animé a mostrar el fruto de tu trabajo, o si no vas con cosplay simplemente disfrutar un día rodeado de gente que conocés y comparten el mismo amor por la animación Japonesa, algo que para varias personas les parece extraño, para nosotros los otakus es casi una rutina.

La definición de otaku es algo ambigua, ya que aunque sea una palabra de origen japonés, tiene significados distintos tanto en occidente como en oriente. El término otaku aquí se lo relaciona a la comunidad fanática de la animación japonesa, el cual muchas veces imita o emula diferentes gestos que ven en sus series favoritas, se viste con elementos relacionados a ese universo o se emociona con las canciones provenientes de ella, cosa que hago constantemente.

Sin embargo en Japón no significa lo mismo, el término otaku se asocia a una persona obsesionada con algún tema en particular, no exclusivamente al anime. Una persona puede ser un otaku de historia, algún partido político o hasta una persona, inclusive este término puede considerarse algo peyorativo o negativo.

Ahora vamos al tema principal de la nota, no sé si sabían pero el 15 de diciembre es considerado el día mundial del otaku y la pregunta es ¿Por qué hoy?. Lo cierto es que no existe una razón específica para ello, simplemente es algo elegido dentro de la comunidad de las redes sociales, pero sí corre una leyenda urbana que es porque este mismo día en 1983 un escritor llamado Akio Nakamori utilizó el término “Otaku” para una revista llamada Manga Burikko y de allí se empezó a popularizar este término.

La realidad es que la comunidad otaku fue creciendo a lo largo del tiempo, desde que empezaron a llegar a cuentagotas a latinoamérica animes como Mazinger Z o Macross, se estableció cuando empezaron a transmitir por cable y aire Dragon Ball Z o Sailor Moon, y se expandió gracias a internet con series como Naruto o Death Note.

Es increíble como creció esta comunidad, cuando era pequeño expresar que te gustaba el animé era sinónimo de ser víctima de bullying, uno no podía exponer sus gustos e inclusive veía animes o leía revistas temáticas como la Lazer en secreto, hoy en día veo nenes y nenas con las remeras de sus series favoritas en la calle, siendo felices con lo que les gusta. Si bien el bullying sigue existiendo lamentablemente, el hecho de que la sociedad haya evolucionado y las personas estén con una mentalidad más abierta hace que el animé ya no sea considerado como algo negativo o infantil, es una forma de entretenimiento más que cuenta historias muchas veces con mayor inteligencia y profundidad que en propuestas con personas reales y mucha gente le está dando oportunidad a ello. Si nunca viste uno date la oportunidad de ello, en plataformas como Netflix podés arrancar con animés como Death Note o Cowboy Bebop y quien sabe, tal vez nos saludemos en un evento.