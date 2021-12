Aseguran que el virus del Zika también puede transmitirse vía sexual

Científicas y científicos argentinos descubrieron en pruebas in vitro que niveles bajos de pH (medida de ácidos) en la vagina aumentarían el riesgo de transmisión durante del coito del virus del Zika, una enfermedad que se contagia principalmente por la picadura de mosquito Aedes aegypti pero también por vía sexual.



En el estudio in vitro publicado en "Emerging Microbes and Infections", las y los investigadores reportaron que valores bajos de pH extracelular aumentan dramáticamente la infección por virus del Zika en líneas celulares de diferente origen, incluidas algunas derivadas del tracto genital femenino, describió la Agencia CyTA-Leloir.



En el trabajo también observaron que el pH bajo aumentó significativamente la infección por Zika en tejidos de cuello uterino cultivados ex vivo.



"En principio nuestro trabajo es meramente de investigación básica y nuestros resultados sugieren que valores de pH similares a aquellos encontrados en la mucosa vaginal luego de una relación sexual potencian la unión del virus a las células y podrían entonces favorecer la trasmisión sexual de la infección por Zika", señaló la doctora en Química Ana Ceballos, líder del estudio e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS) que depende de la UBA y del Conicet.





La científica agregó que "aún resta continuar estudiando la generación de geles vaginales o microbicidas que regulen el pH para impedir o hacer menos eficiente la transmisión" del virus del Zika, informó la Agencia CyTA.



El análisis de los mecanismos implicados reveló que la intensificación de la infección por Zika inducida por un pH bajo se asoció con un aumento de la unión de las partículas virales a la superficie de las células. "Observamos que la unión del virus a la superficie de celular está mediada por una cadena larga de azúcares conocida como heparán sulfato", explicó Ceballos.



Y continuó: "La acidosis representa una característica crítica, pero generalmente pasada por alto, del tracto genital femenino, con importantes implicaciones para las enfermedades de transmisión sexual. Nuestros resultados sugieren que un pH vaginal bajo podría promover la transmisión de la infección por ZIKV de hombre a mujer".