TikTok tic: el nuevo trastorno adolescente que preocupa a los adultos

TikTok en este último año es furor entre los usuarios, en especial adolescentes. Sin embargo, la falta de control en los contenidos a los que acceden o la cantidad de horas que pasan en la red social puede traer importantes consecuencias.

Según un artículo publicado en el diario The Wall Street Journal, adolescentes de varios países se han presentado en los consultorios médicos con tics, movimientos espasmódicos físicos y arrebatos verbales, desde el comienzo de la pandemia. Tras meses de estudiar sus casos, expertos de hospitales pediátricos de Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido descubrieron que la mayoría tenían algo en común: TikTok.

Según los especialistas, durante la pandemia ha aumentado el número de consultas por tics en adolescentes.

Los centros pediátricos de trastornos del movimiento estadounidenses informan sobre una afluencia de adolescentes con tics similares a los del síndrome de Tourette. En una serie de artículos recientes de revistas médicas, se asegura que los menores habían visto videos de influencers de esta red social que dijeron sufrir este síndrome, un trastorno del sistema nervioso que hace que las personas hagan movimientos o sonidos repetitivos e involuntarios.

El síndrome de Tourette afecta mucho más a niños que niñas y tiende a desarrollarse gradualmente con el tiempo desde una edad temprana. Este trastorno puede ser tratado con terapia psicológica y medicamentos.

Especialistas de diversas instituciones especializadas en movimiento pediátrico informaron que antes de la pandemia atendían a un adolescente al mes con tics. Sin embargo, desde marzo de 2020, inicio de la pandemia, el número de consultas ha aumentado drásticamente. Esto lo confirmó Donald Gilbert, neurólogo del Cincinnati Children’s Hospital Medical Center que se especializa en trastornos del movimiento pediátricos y síndrome de Tourette, donde se ha atendido a unos 10 nuevos adolescentes con tics al mes desde el inicio de la pandemia.

En Texas Children’s Hospital unos 60 adolescentes con estos tics han consultado desde marzo del año pasado, en cambio los médicos vieron uno o dos casos un año antes de la pandemia. En el Centro de Tourette de la Universidad Johns Hopkins, del 10 al 20 por ciento de los pacientes pediátricos han descrito comportamientos similares a los tics de inicio agudo, un aumento del 2 al 3 por ciento un año antes de la pandemia.

La mayoría de los adolescentes han sido diagnosticados previamente con ansiedad o depresión, provocadas o exacerbadas por la pandemia. Los especialistas explican que los síntomas físicos del estrés psicológico a menudo se manifiestan de maneras que los pacientes han visto antes en otros.

El hashtag #tourettes es muy popular y acumula millones de vistas en TikTok, esto lo analizan desde enero de 2021 los médicos en el Reino Unido.

Algunos médicos no se apresuran a culpar a TikTok y dicen que, si bien la cantidad de pacientes que están viendo es mucho mayor que antes, no es una epidemia. “Hay niños que miran las redes sociales y desarrollan tics, y algunos que no tienen acceso a las redes sociales y desarrollan tics”, expresó el doctor Joseph McGuire, profesor del Centro de Tourette de la Universidad Johns Hopkins. El experto agregó que “hay muchos factores que contribuyen, como ansiedad, depresión y estrés”.

Además, muchos médicos cuestionan los diagnósticos declarados de algunos tiktokers y dicen que los múltiples tics complejos motores y verbales que muestran en sus videos estos influencers, la mayoría mujeres, no parecen el síndrome de Tourette en todos los casos.

Los médicos recomiendan la terapia cognitivo-conductual, además de evitar interactuar en la red social TikTok para desaprender estos tics.