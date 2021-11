Nunca confrontan, estos son los signos que se destacan por su timidez

La astrología nos demuestra, una vez más, la razón de algunos rasgos de personalidad de las personas que se hallan en nuestro entorno. Todos los signos del zodiaco tienen sus características específicas; algunas son positivas, otras no tanto. Estas pueden influenciar la forma en la que pensamos, actuamos y sentimos.

Según la astrología hay tres signos que se destacan por su timidez. Algunas personas prefieren estar calladas a hablar por hablar, y por eso no es raro que las traten de reservadas o tímidas. La realidad es que son interesantes como cualquiera, pero necesitan estar realmente cómodas para decir exactamente lo que piensan ya que no disfrutan en lo más mínimo de las confrontaciones.

Cáncer: aman estar solos y esto hace que los traten de tímidos, aunque en realidad lo único que deseen sea tranquilidad. Tienen una cara oculta que sólo mostrarán cuando alguien los moleste, y los cáncer no tienen ningún miedo de expresarse y llegar a mostrarse verdaderamente alterados cuando esto suceda.

Virgo: es sabido que los virgo son los más inteligentes de todo el horóscopo, pero también se los considera de los más tímidos. Lo que les pasa es que no tienen confianza en sí mismos, y esto los lleva a retraerse en sí mismos, y distanciarse de las demás personas, a menos que tengan mucha confianza en ellos.

Tauro: los del signo del toro son muy retraídos, principalmente en las situaciones en las que se rodean de gente a la que no conocen o en quienes no tienen confianza. No les gustan las discusiones inútiles, por lo que prefieren guardarse sus opiniones hasta que estén con quienes realmente desean escucharlas.