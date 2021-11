Ley de alquileres: de los desaciertos a la incertidumbre de inquilinos y propietarios

La Ley de Alquileres, sancionada en 2020, fue catalogada como un "fracaso" por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien ahora hizo una llamado a crear un nuevo marco jurídico para las relaciones entre inquilinos, propietarios y los corredores inmobiliarios intervinientes.

No hace falta ser un observador agudo de la realidad para percibir que la oferta de alquileres cayó drásticamente desde la sanción de esta ley que reemplazó a la sancionada en 1984 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Además, las pocas propiedades que continuaron en oferta evidenciaron considerables aumentos haciendo cuesta arriba los acuerdos entre las partes.

Una de las personas con mayor experiencia en el rubro inmobiliario de Mendoza es Santiago Debé quien, en diálogo con MDZ, se refirió a las voces que ahora expresan el desacierto de la nueva Ley de Alquileres y compartió un panorama sobre lo que puede llegar a venir para inquilinos, propietarios y corredores si se modifica o se crea una nueva normativa.

"A algunas cabezas se les ocurrió que meterse en una nueva Ley de Alquileres, sin ninguna necesidad, iba a traerles votos, sobre todo si la dirigían al inquilino. En esto todos fueron cómplices, porque no puede ser que la ley haya salido por unanimidad", aseveró Santiago Debé sobre la génesis de la ley que varios actores políticos que la apoyaron en su momento, ahora intentan modificar.

Debé recordó cómo algunas personas vinculadas al Gobierno aparecían en los medios victimizando a los inquilinos e injuriando a propietarios y corredores inmobiliarios, pero luego desaparecieron cuando la realidad mostró que la nueva Ley de Alquileres terminó siendo un "mamarracho", según sus propias palabras.

"La sanción de la ley provocó que, por lo menos, un 40% de las propiedades que estaban en oferta desaparecieron. Y además los propietarios al no saber cuánto iba a ser ese índice sacado de una coctelera decidieron cubrirse y aumentaron los alquileres. Hubo alquileres que aumentaron inicialmente un 50% de golpe", explicó el experimentado corredor inmobiliario.

Para Debé el mercado quedó aún más desguarnecido debido al escaso nivel de construcción de viviendas que hay en el país. "El déficit habitacional en el país sigue siendo de 3.600.000 viviendas, de las cuales a Mendoza le corresponden de 40 a 45 mil unidades", consideró al tiempo en que espera que los legisladores tengan en cuenta las consideraciones de los inmobiliarios.

"Hoy por hoy alquilar en Mendoza es difícil. Ahora vamos a ver con qué salen. Ya hemos pedido desde las organizaciones provinciales y nacionales una audiencia para ver si alguna vez nos escuchan. Personalmente creo que no hay que hacer una nueva ley si no volver a la del Dr. Alfonsín, pero si hacen una nueva que no sea un disparate donde los inquilinos tienen que alquilar una propiedad que aumentó 30 o 40% y el ajuste es del 50% anual", cerró Debé.