Discutió con su maestra por la soberanía de Malvinas y hoy una ley lleva su nombre

A poco de comenzar el ciclo lectivo 2021, un alumno de 3º grado de la Escuela N° 126 de Kilómetro 8, de Comodoro Rivadavia, Chubut, Thiago Huenchillán realizó una hazaña digna de admirar.

Durante el transcurso de una clase virtual la docente aseguró adelante de toda la clase que las Islas Malvinas no son argentinas. A raíz de esto Thiago, un alumno de apenas 7 años le discutió la afirmación, asegurando que sí son argentinas. Para demostrar su punto, Thiago le mostró a su maestra una imagen donde las islas tienen los colores celeste y blanco, y no cedió en su postura. La maestra insistió en decir que no son argentinas, mientras que el joven alumno continuó firme en su convicción. Tal seguridad tenía el pequeño, que en su guardapolvo tenía bordadas las islas Malvinas.

El pequeño Thiago con su defensa del territorio nacional

Esta discusión alumno-maestra se hizo pública y llegó a girar por todo el país. Cómo consecuencia, un legislador de Tierra del Fuego, Federico Sciurano, propuso imitar esa idea en su provincia, para transformarla en Ley.

La Legislatura de Tierra del Fuego reconoció el valor y coraje en la defensa orgullosa que hizo Thiago de la soberanía argentina sobre las Islas y hace pocos días aprobó la “Ley Thiago”. Esta ley establece que todos los guardapolvos blancos de todos los niveles educativos de las escuelas de la provincia deberán tener bordadas las islas Malvinas, con los colores celeste y blanco, en su lado izquierdo. Dicho bordado deberá tener un tamaño mínimo de 7 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto.

La ley espera ser promulgada por el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego

Luego de ser aprobada, la “Ley Thiago” deberá ser promulgada por el gobierno de la Tierra del Fuego para que pueda ser cumplida. Además, desde la provincia pidieron al Senado de la Nación que esta ley se transforme en nacional.