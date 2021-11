El dolor de amigos y familiares de Lucas durante la marcha en Tribunales

Mario "Peka" González, el padre de Lucas González, agradeció esta tarde a quienes lo acompañan en la marcha frente a los Tribunales y dijo que su hijo le da "fuerzas" para seguir adelante, tras lo cual pidió "justicia" y que no pide "venganza" para "esas personas".



"No tengo palabras de agradecimiento, Lucas me da fuerzas y les pido que no me abandonen para darle fuerzas a mi familia. Lo único que pido es Justicia, no quiero venganza para esas personas, solo justicia", añadió.

Los padres de Lucas González llegaron esta tarde a los Tribunales porteños acompañados por su abogado Gregorio Dalbón para participar de la marcha en reclamo del esclarecimiento del crimen de su hijo, cometido por policías de la Ciudad el pasado miércoles en Barracas.

Con remera blanca con una foto de Lucas junto a sus amigos, Cintia López y Mario González llegaron pasadas las 19.15 y se ubicaron sobre el escenario montado frente a la sede de los Tribunales, en Talcahuano 550.

El padre de uno de los adolescentes que sobrevivieron al ataque de los Policías de la Ciudad en el que fue asesinado Lucas González aseguró que "se busca justicia", pidió que no haya más casos de gatillo fácil y dijo que su hijo, al igual que su amigo asesinado, "salía todos los días a buscar su sueño".



"Basta de Lucas, empecemos a ser más gente, que piensen que nuestros hijos salen a buscar sus sueños", agregó el hombre.

"Para Lucas, justicia para Lucas. Nunca Más", pidió esta tarde el padre de otro de los adolescentes que sobrevivió al ataque en el que fue asesinado Lucas González, el pasado miércoles en Barracas.



"No queremos que vuelva a pasar algo como lo que le pasó a Lucas", explicó el hombre, quien en una manifestación en Tribunales agregó: "Todos los conocimos a Lucas. Mi nene lo llora todos los días. Mi nene no puede hablar de Lucas y eso a mí me parte el alma".

El adolescente que manejaba el auto en el que fue asesinado Lucas González se lamentó esta tarde por lo que le resultó a su amigo, de quien dijo que no se "lo devuelve nadie" y afirmó que los tenían que proteger le "sacaron el sueño" a su amigo.



"Gracias a todos lo que vinieron. Mi amigo era bueno, era humilde, se despertaba temprano todos los días. A mí no me lo devuelve nadie, Los que no tenía que proteger le sacaron el sueño a mi amigo, que quería jugar en primera como todos nosotros", dijo en el acto desarrollado esta tarde.