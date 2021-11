Cuidó a la bebé de una alumna mientras daba clases y su gesto se hizo viral

Gracias a la imagen que compartió en su cuenta de Facebook por Ludmila Disante, el gesto que tuvo Federico Tenreyro, profesor de Economía Política de la Escuela Media Nº1 de Brandsen, no tardó en hacerse viral. Mientras ella estudiaba el docente se ofreció a cuidar a la bebe de la joven de 18 años.

Ludmila es mamá de una beba de tres meses y su historia se conoció en todo el país porque recientemente compartió una publicación que logró viralizarse en pocas horas. La misma cosechó más de 2400 compartidos y alrededor de 2 mil reacciones al gran gesto que tuvo el profesor para ayudar a la alumna en el cuidado de su pequeña.

"Le agradezco a este profe que me tuvo mi nena mientras yo estudiaba. La verdad un genio total, todas las escuelas tendrían que tener profes así. Para que todas las chicas que son mamá y quieren terminar los estudios puedan, la verdad que no tengo palabras para agradecerle", expresó la joven en su cuenta de Facebook.

Ludmila agrega que no solo cargo en brazos a su bebé sino que, además, logró hacerla dormir. "Encima que la cuidó mientras yo estudiaba también la hizo dormir. Lo aplaudo profe, la verdad un genio!!!! Por más profesores así, para que todas aquellas mamás puedan terminar el colegio".

Entre los cientos de comentarios se puede leer: "Un genio Fede, no me sorprende. Una gran persona, siempre ayudando y dando todo por los demás. Gracias por ser ejemplo. Gracias Ludmila porque las buenas acciones también se reconocen. Éxitos en todo lo que emprendas".

La joven, que comenzó el estudio en el secundario hace un mes, en diálogo con detrasdelanoticia.com.ar explicó: "Como retomé hace poco los estudios, tengo materias desaprobadas y me citaron los sábados para recuperar algunas, a lo que yo les dije que no siempre tengo alguien que cuide de mi hija los fines de semana."

"Me dijo que estaba bien, que él me la cuidaba, que tenía experiencia porque es papá de cinco hijos. Entonces el sábado 30 de octubre me presenté en su clase y durante esa hora la cuidó, le cantó, la paseó un poco hasta hacerla dormir, y la tuvo él en brazos hasta que yo terminé de hacer la tarea. La verdad es que me siento super feliz", contó sorprendida la alumna.