Youtube: los cambios en la plataforma que cuestionan los usuarios

La decisión de Youtube de ocultar el botón "No me gusta" de sus videos para que así, las personas eviten el acoso en línea y solo se conozca esa información por parte del creador en el panel de contenido, fue duramente cuestionada por uno de los creadores de la plataforma que vaticinó el final de la experiencia de esta popular página web tal y como la conocemos.

A partir de ahora, las cifras correspondientes a la reprobación del contenido por parte de los usuarios serán visibles solamente en el ámbito del creador. Los cibernautas se verán imposibilitados de acceder a la información referida a la cantidad de dislikes o "No me gusta". Este cambio trae como consecuencia una carencia de información sobre los contenidos que la comunidad recomienda ver o no.

El cofundador de YouTube, Jawed Karim, manifestó su opinión sobre los cambios realizados en la plataforma y los calificó como "una idea estúpida”. “No existe un solo Creador de YouTube que piense que eliminar los “No me gusta” es una buena idea, para YouTube o para Creadores", agregó.

La capacidad de identificar fácil y rápidamente el contenido inadecuado es una característica esencial de una plataforma de contenido generado por el usuario ya que no todos los contenidos son buenos. Esa característica es esencial ya que mejora la experiencia de los usuarios y de los creadores.

Las cifras de reprobación solo serán visibles en el ámbito del creador, y no para los usuarios

"La idea nunca fue que todo el contenido sea bueno. La idea, sin embargo, era que entre la avalancha de contenido, hay grandes creaciones esperando ser expuestas. Y para que eso suceda, las cosas que no son buenas tienen que desaparecer lo más rápido posible", destacó.

Los motivos de la decisión

En marzo pasado, YouTube anunció que estaba experimentando ocultar los números que no le gustan al público para combatir el acoso, y los YouTubers individuales han tenido durante mucho tiempo la opción de ocultar reseñas en sus videos.

Los números de disgusto permitían al usuario hacer una relación entre las experiencias positivas y negativas referentes al contenido publicado. Eso ya no será una opción, pero podría cerrar un vector de acoso.

La compañía menciona que era menos probable que los navegantes usaran el botón para atacar al creador y agregó que los espectadores bien intencionados pueden dejar comentarios privados a los creadores de contenido o usar “No me gusta” para modificar las recomendaciones de video del algoritmo.