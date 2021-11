Duras críticas contra Horacio Rodríguez Larreta por la flexibilización de medidas

Esta semana el Gobierno porteño levanto la obligatoriedad de uso de barbijo en la escuela para alumnos del primer ciclo. La medida fue tomada con agrado por la mayoría de los ciudadanos. Desde Padres Organizados celebraron este anuncio y llamaron a no bajar los brazos: todos los niños, niñas y adolescentes deberían tener la libertad de no usar barbijo en la escuela dadas las condiciones epidemiológicas.

Sin embargo, la medida que anunció Horacio Rodríguez Larreta fue cuestionada por Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, quien declaró que "no puede ser que cada uno haga lo que quiera". Para justificar su postura el sucesor de Daniel Gollan. explicó en entrevista con FM La Patriada que "el 30 por ciento de los contagios pertenecen hoy a los chicos desde que empezó la escolaridad completa. Tiene que haber una autoridad sanitaria, no puede ser que cada uno haga lo que quiera, porque si no las medidas son ineficaces".

Además señaló que un importante número de niños entre tres y once años aun no se inscribieron para recibir su vacuna contra el coronavirus. Durante la entrevista Kreplak recordó que "La pandemia aun no terminó". Y continuó diciendo: "Ahora el objetivo es que en invierno próximo lleguemos con toda la población de mayor riesgo con tercera dosis. Hicimos mucho pero orientado a la pandemia. En el resto, en lo social, en lo cultural, en lo económico, fueron dos años de mucha dificultad".

El ministro de salud de la provincia participó en la marcha por el día de la militancia. "No vamos a parar hasta que reine el amor y la igualdad", declaró en sus redes sociales

El ministro se refirió también al acto que protagonizó este miércoles el presidente Alberto Fernández y al que definió como un "relanzamiento del Gobierno". Según explicó Kreplak, este relanzamiento era "indispensable" ya que "se construye con la diversidad y si no estamos unidos corremos el riesgo de que se vaya para atrás. La recuperación del salario es central para que la economía crezca. Se va a hacer un esfuerzo muy grande en ese sentido y necesitamos acompañamiento de todos los sectores", concluyó.