Trucos para obtener mejores resultados de tu cuenta de Netflix

Netflix es pionera dentro del mundo de las plataformas de entretenimiento por streaming y la más utilizada en relación a series y películas. Con la pandemia de coronavirus han aumentado las suscriptores, principalmente porque las personas pasan mayor tiempo en sus casas.



Desde hace más de un año, Netflix tiene una alta demanda y no quiere desilusionar a sus usuarios, por lo que ofrece muy seguido nuevos contenido, soluciones y maneras de optimizar la aplicación. Pero también tiene algunos trucos no oficiales que se pueden aprovechar para mejorar la experiencia y son muy sencillos.

Mirar películas y series sin conexión

Netflix funciona con internet, pero hay una manera de ver contenido sin conexión: descargar la película o serie cuando haya wifi y darle tiempo para que se cargue por completo. Una vez que esté asegurada la descarga, ¡listo! Ya se puede ver aunque no haya internet.

Ocultar el algoritmo

Con el marketing y la publicidad digital, hoy las empresas saben todas las búsquedas que se hacen y envían información relacionada a eso. Netflix no es ajeno y compara el contenido que se vio con otros para comenzar a hacer recomendaciones de otro tipo de contenidos que pueden llegar a gustar.



Esto puede ser muy molesto, pero tiene una solución: limpiar el algoritmo. Para hacerlo ingresar al menú Configuración de cuenta, seleccionar el perfil correspondiente, en Actividad de visualización hacer clic en el contenido a eliminar y luego seleccionar el botón Ocultar. De esta manera, la app eliminará todo rastro de lo que se vio.

Fuente: Netflix.

Netflix en HD

Ver películas y series en alta definición no tiene comparación y para mejorar la experiencia, Netflix ofrece disfrutar su contenido en HD. Para hacer este cambio de calidad hay que ir al menú Cuenta, seleccionar el perfil de usuario y buscar Configuración de reproducción. Allí ofrecerán elegir entre cuatro opciones: Automático, Alto, Medio y Bajo.

Personalizar los subtítulos

Los subtítulos son necesarios para muchas personas que no entienden el idioma en el que hablan los actores y siempre son de color blanco (en algunos canales los ponen amarillos). Pero Netflix quiere que sus usuarios puedan personalizarlo a su gusto y para hacerlo deben ingresar a Más, Cuenta, Mi perfil y pulsar Aspecto de los subtítulos. Allí podrán cambiar los colores, el marco de la letra y el tamaño.

Quién usa la cuenta

Para ingresar a la app hay que iniciar sesión y en el caso de no cerrarla quedará abierta, dejando así la posibilidad que otro lo use. También puede ser que alguna persona haya descubierto la contraseña y para que desconocidos no tengan acceso hay que cerrarla y cambiar la clave. Para saber quién la uso hay que acceder a Más, Cuenta y Actividad.

La plataforma por streaming tiene secretos que cuando se conocen sin duda mejora la experiencia del usuario. Hoy, Netflix se mantiene líder en contenido de entretenimiento, principalmente luego del estreno de "El juego del calamar", un éxito coreano que arrasó en todo el mundo.

¿Cuál de estos trucos de Netflix es el que utilizarás primero?