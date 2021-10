3 ideas de plantas aromáticas fáciles de cuidar en tu huerta orgánica

Son fáciles de cuidar y cuentan con una gran cantidad de beneficios, ya sea para la cocina, para la decoración e incluso para fines medicinales. En esta oportunidad, compartimos 3 ideas de plantas aromáticas para tener en consideración y para cultivar en una huerta orgánica. A continuación, los detalles.



Menta - Fuente: adelgar.es

Huerta orgánica: 3 plantas que podrías tener de forma sencilla

1. Menta



Cuando se habla de plantas aromáticas es difícil no pensar en la menta, que es una de las que más beneficios ofrece como tal.



En primer lugar, hay que destacar que la menta aporta un aroma para el hogar que es tan fresco y sutil como delicioso. Al mismo tiempo, permite una gran cantidad de usos gastronómicos, tanto en comidas como en bebidas, entre ellas infusiones y tragos.



En cuanto planta, la menta se destaca porque es fácil de cuidar y no requiere de mucho para que crezca en gran medida. En este sentido, si se la ubica en suelo y no en maceta, lo más probable es que se expanda con rapidez por una gran parte de la superficie.



2. Albahaca



Es otra de las plantas aromáticas más famosas que existen. Su uso en la gastronomía es tan común como eficaz, por lo que siempre conviene tener un poco a mano, más aún si proviene de una huerta orgánica.



La albahaca como planta requiere de bastante exposición a la luz solar. Al mismo tiempo, hay que decir que se trata de una planta de temporada y que no sobrevive a las bajas temperaturas.



Por otra parte, su cuidado es sumamente fácil, ya que solo requiere de que se la mantenga húmeda. Dicho de otra manera, hay que regarla de forma seguida pero no excesiva.



3. Cilantro



Al igual que la albahaca, el cilantro es una planta que no tolera el exceso de agua, por lo que para su cuidado basta con mantener la tierra húmeda.



De la misma manera, se trata de una planta aromática que requiere de varias horas diarias de exposición solar y que es muy sensible a los cambios de temperatura.



Con un aspecto visual muy similar al perejil, el cilantro sobresale por su aroma singular, algo que también se manifiesta a través de su sabor. Esto explica que sea una de las hierbas más llamativas en lo que se refiere a la cocina y usos gastronómicos.



Teniendo en cuenta todo lo que te comentamos, ¿ya sabes cuál de estas 3 ideas te gustaría probar primero?