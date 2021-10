Llenos de ira, estos son los signos que se destacan por su violencia

La astrología nos confirma, nuevamente, la razón de algunos rasgos de personalidad de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Todos los signos del zodiaco tienen sus características específicas; algunas son positivas, otras no tanto. Estas pueden influenciar la forma en la que pensamos, actuamos y vivimos.

Según la astrología hay tres signos que se destacan por su violencia. A estas personas conviene No provocarlos, porque, por más tranquilos que parezcan, estos individuos tienen un lado muy oscuro. Ellos tienen mayor predisposición al daño que los demás.

Aries: son los más violentos, porque este signo del zodiaco representa literalmente la guerra. Son irritables y se dejan llevar por este lado oscuro con gran facilidad. Cuando se descontrolan imponen miedo, y no tienen ningún tipo de problema en que la confrontación se vuelva física. Sus explosiones pasan de manera rápida.

Sagitario: se pueden poner agresivos física o verbalmente. Una de las características de los nacidos bajo este signo de fuego es que además son rencorosos, y les cuesta -si es que pueden- perdonar a alguien que los agrede. Rara vez, luego de la pelea parecen olvidarse de todo, y pueden estar como si nada hubiese ocurrido.

Tauro: un signo tranquilo en apariencia, pero de cuidado si alguien lo molesta lo suficiente. No tienen problema en pelear, a veces con palabras, otras con las manos, y pueden perder el control, lo que hace que no mida las consecuencias de sus actos. A diferencia de los nacidos bajo otros signos, los taurinos no se olvidan velozmente de la pelea, si no que guardan rencor durante largos periodos de tiempo.