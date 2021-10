Cómo dejar tu bañera reluciente con vinagre blanco

Lograr tener un baño limpio y brillante puede llegar a ser todo un desafío. Sin dejar de mencionar que los productos de limpieza industrializados son súper costosos y tóxicos. Pero existe una alternativa que cuando la conozcas no la vas a ‘soltar’ nunca más: el vinagre blanco.

El vinagre blanco es un producto muy barato, que se puede conseguir fácilmente. Se trata del aliado de todos los amantes de la limpieza ya que gracias a sus propiedades es muy eficaz para remover manchas, no solo de la bañera, sino del baño en general y también de la cocina.

Fuente: Unsplash

¿Cómo usar el vinagre blanco para limpiar la bañera?

Si quieres lograr que tu bañera luzca más blanca que nunca lo que tienes que hacer es mezclar la misma cantidad de agua tibia y vinagre blanco en una botella o frasco. Lo ideal es que lo coloques en un envase con rociador para que te sea más fácil de usar.

Cuando ya tengas la mezcla en la botella lo único que tienes que hacer es agitar bien antes de comenzar a rociarla sobre toda la bañadera.

Tienes que dejar actuar el producto durante al menos unos 10 minutos y no más de 20. Cuando se cumpla este plazo es momento de que te ayudes con un cepillo, trapo o esponja para remover la mugre.

Para finalizar, solamente debes de enjuagar con abundante agua.

Para las manchas más fuertes: vinagre blanco + bicarbonato

Si ves que la mancha o la mugre que quieres limpiar no sale, no te desesperes. Existe otra alternativa mucho más potente que seguro no falla: vinagre blanco con bicarbonato de sodio.

Lo que tienes que hacer es espolvorear el bicarbonato por toda la bañera, especialmente en donde veas las manchas más fuertes y después tirar por encima vinagre blanco. Verás como al entrar en contacto comienzan a efervescer.

Deja que estos productos hagan su trabajo por unos 25 minutos y después friega suavemente por encima con una esponja. Por último, enjuaga con abundante agua.





¿Cómo sueles limpiar tu bañera?