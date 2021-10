El dato alentador para el turismo que dejó el fin de semana largo

"Nunca un octubre se había visto tanta gente viajando, lo que deja un panorama muy alentador de lo que podría ser el verano", expresaron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Este fin de semana largo tuvo un 55% más de turistas que en 2019 sin pandemia, se calcula que en total ya gastaron en forma directa 17.718, 5 millones de pesos.



El fin de semana extra largo, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, presenta niveles superiores a la prepandemia. Según informó el Ministerio de Turismo, 4.250.000 de argentinos se movilizaron por el país durante estos últimos días. "Se trata de la cifra más importante de los últimos diez años para esta fecha".

Desde el jueves 1.650.000 turistas y 2.623.500 excursionistas recorrieron el país. "Un 55,7% más que en el mismo fin de semana largo de 2019”, señalaron desde CAME.



Además, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa indicó que durante el fin de semana largo el gasto diario fue de $2.700 cada uno, la estadía media "de 3,3 días” y “los turistas gastaron $14.701,5 millones en forma directa, 334,5% más que en 2019”.



También se analizaron los datos que dejaron quienes realizaron viajes por el día. El fin de semana 2.623.500 excursionistas, se desplazaron de una ciudad a otra a pasar el día, su gasto promedio fue de $1.150 per cápita, "se estima que gastaron $3.017 millones en forma directa”.



Desde la CAME explicaron que el aumento de turistas este fin de semana se vincula a la necesidad de viajar de las familias luego de tanto tiempo en confinamiento y al hecho de que este año el feriado tuvo un día más. Otro dato que agregan es, que a diferencia de otros años, se pudo observar que los turistas no se desplazaron buscando eventos o fiestas, sino descanso, recreación y distracción.

Según los datos oficiales, 9 provincias tuvieron ocupación plena el fin de semana largo de octubre. Fueron Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Salta, San Luis, Chubut, Catamarca, Jujuy y Corrientes. Mientras que los principales destinos fueron: Bariloche, Iguazú, Mar del Plata, Villa Gesell, Ushuaia, Calafate, Salta, Villa Carlos Paz, Mendoza, Puerto Madryn, el Partido de la Costa, San Martín de los Andes, San Salvador de Jujuy, y Gualeguaychú.