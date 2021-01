Jeremías Gelabert lleva más de un mes desaparecido: "La policía no lo busca"

A casi un mes y medio de la desaparición de Jeremías Gelabert, la angustia y la desesperación de los familiares, amigos y allegados del joven que fue visto por última vez el 22 de noviembre en Godoy Cruz, está mutando en bronca y resignación porque entienden que "la Policía no lo busca".

Jeremías Gelabert padece trastorno bipolar y desde que asistió a un asado en la casa de uno de sus hermanos que no se tiene ningún tipo de información sobre su paradero. El joven se encontraba en tratamiento psiquiátrico, pero llevaba una vida de lo más normal y hasta había conseguido un nuevo empleo hace pocos meses atrás.

La desaparición de Jeremías figura en la orden del día para la Policía de Mendoza, pero al tratarse de una persona que no es sospechosa de cometer o que cometió algún delito no hay una orden de detención que implique una búsqueda exhaustiva, o al menos eso es lo que la han explicado a los familiares del joven, quienes en la desesperación, exigen un rastreo más minucioso.

"La Policía no lo busca. Nos dijeron que su celular no había arrojado nada y las cámaras siguen en Delitos Informáticos, pero después de un mes no creemos que sirva de mucho", aseguró en diálogo con MDZ, Graciela, una de las hermanas de Jeremías Gelabert y quien, entre otros, está llevando adelante la campaña de difusión del caso para encontrar a su hermano.

La investigación ya está en manos del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, pero hasta ahora no hubo muchos avances. Al no haber un lugar específico de búsqueda tampoco se pueden utilizar los perros entrenados del Grupo Halcón que actuaron, por ejemplo, en el caso del femicidio de Florencia Romano.

"Nunca lo buscaron. Nosotros hemos estado tratando de buscarlo y difundiendo su rostro por si alguien lo ve o aporta algún dato. Ya no sabemos que más hacer o donde recurrir. Además no hay llamados, ni datos, nadie lo ve", contó Graciela entre la angustia y la resignación de llevar casi un mes y medio sin saber nada de su hermano Jeremías.

"Sentimos que no le han dado tanta importancia al caso", reflexionó Graciela, quien a pesar de la situación que está atravesando ella y su familia confía en que Jeremías esté con vida. "Confiamos en que esté bien, pero estamos muy preocupados", finalizó la mujer que está organizando una nueva manifestación para el viernes 8 de enero en San Martín y Las Heras con el fin de que la búsqueda de Jeremías Gelabert llegue a más mendocinos.