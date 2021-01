La joven venezolana abusada en su primer día de trabajo rompió el silencio

La joven venezolana de 18 años que fue abusada sexualmente durante una entrevista de trabajo en un local comercial de Balvanera habló por primera vez desde que se hizo conocido el caso. El atacante fue acusado de “abuso sexual agravado”.

La víctima le dio una entrevista a la señal televisiva internacional TVV y reveló detalles de lo ocurrido. "Me pareció muy extraño cuando el hombre le pasó el candado a las persianas y cerró todo con llave", dijo.

"Inmediatamente le mando un mensaje a mi mamá diciéndole que tenía miedo porque estaba cerrando todo", comentó la joven. Y también contó que Irineo Humberto Garzón Martínez de 35 años, le ofreció "vodka", a lo que ella le dijo que no porque "no tomaba de más" y le dijo que solo "iba a beber agua", pero que la "iba a tomar de un filtro que él tenía".

La joven atendió a unas personas que habían entrado al local. Cuando ella volvió, ya tenía un vaso de agua servido. "Estaba tan metida en el tema de que hay que hacerlo bien para quedar en el trabajo que no me percaté de que (Garzón Martínez) ya me había servido el agua", explicó.

"La tristeza la tengo siempre en todo momento. Solo digo 'Dios mío, gracias que no me acuerdo nada, no hubiera soportado recordar algo'", reflexionó.

Con respecto a que la jueza Karina Mariana Zucconi deje en libertad al abusador, indicó: "No estoy de acuerdo, ya que estoy sufriendo mucho". Y añadió: "Tengo muchísima fe de que le voy a dar fuerza a otras chicas para que den la cara y digan y denuncien al igual que lo hice yo".