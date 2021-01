Formosa: una mujer dio detalles de lo que es estar 26 días en un centro de aislamiento

Zunilda Gómez, de 33 años, estuvo 26 días encerrada en un centro de aislamiento en Formosa. La mujer perdió su embarazo en el lugar y su caso tomó mayor relevancia y despertó muchas críticas al gobierno de Gildo Insfrán.

“Mamá, ¿cuándo volvemos a casa?”, le decían todos los días sus tres hijos. Los pequeños tienen 5, 8 y 12 años. La mujer estaba de tres meses, pero perdió el bebé en el centro de aislamiento.

En una entrevista con Clarín, Zunilda dio detalles de lo que es estar encerrada en estos centros de aislamiento en Formosa: “Nos tenían llaveados, la puerta con llave, ¿sabés lo que es eso? Lo niegan, pero fue así. Grité pidiendo ayuda, no respondían. Mi nena más grande saltó por la ventana y le avisó a los policías que estaban abajo que necesitaba atención médica".

Y agregó: "Como necesitaba ayuda me llevaron al hospital. Ahí me confirmaron que ya no había nada por hacer, que había perdido a mi bebé”.

Foto: Clarín

Zunilda no tenía ningún síntoma, pero igualmente fue traslada al Hotel Embajador, en la ciudad de Clorinda, porque había tenido contacto con una persona que había dado positivo de coronavirus.

Le hicieron cinco hisopados, aunque en el registro figuran tres. Todos dieron resultado negativo, pero seguía encerrada con su familia. Zunilda tuvo dos perdidas y tuvo que ser trasladada al Hospital Arnedo. Tras ser atendida, luego volvía a su habitación en el hotel. En la segunda oportunidad le manifestaron que había perdido el embarazo.

“Yo esperaba que los chicos se durmieran para poder llorar. Lo que me hicieron no se lo deseo a nadie. Mi hija de cinco me pregunta por el bebé, no sé qué decirle”, explica.

“Vivimos en el fondo de lo de mi tío. Mi sobrino, que está con él, dio positivo de coronavirus y por eso nos vinieron a buscar. Mi intención era quedarme ahí, solicitamos eso por mi embarazo", relató. Y añadió: "Insistimos y amenazaron con llevarse preso a mi marido si no hacíamos caso y aislarnos por separado”.

