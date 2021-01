Google y Junior Achievement ofrecen una gran oportunidad para los jóvenes mendocinos

Por tercer año consecutivo, Junior Achievement (JA) Argentina convoca a jóvenes de 18 a 25 años que vivan en Mendoza para que se postulen a una beca que les permita cursar el Certificado en Soporte de Tecnologías de la Información de Google, un programa diseñado por la compañía multinacional estadounidense para preparar, formar y desarrollar profesionales en roles de soporte básico de tecnologías de la información, lo que además se complementa con un módulo de habilidades blandas, mentoreo y acompañamiento en la búsqueda de trabajo en el área de TI.

Esta convocatoria es parte de la alianza con Google.org, que financia el proyecto con el objetivo de garantizar el acceso gratuito al programa para 500 jóvenes de distintos puntos del país, quienes al finalizar el curso podrán compartir su currículum con más de 10 empresas comprometidas a incluirlos como candidatos en sus búsquedas para cubrir vacantes en áreas de soporte técnico IT: BairesDev, Cognizant, Cognizant Soft Vision, Delta Air Lines, Gire, Google Argentina, Havas, IPG Media Brands, Manpower, Mercado Libre, Naranja, SAP, entre otras.

Durante 2020, el curso contó con la participación de más de 100 estudiantes que conversaron con profesionales experimentados en el sector IT. Asimismo, cabe resaltar que más del 50% de esos chicos trabajaban de manera informal al momento de postularse a esta beca: “El curso me hizo perder el miedo. Fueron clases muy personales en las que te sentís muy acompañado, y te empuja a seguir. Creo que esta oportunidad que me dieron me va a abrir puertas para adelante y voy a estar mucho mejor preparada y con más confianza en mí y en mis posibilidades”, expresó Malena Cadima, una de las egresadas.

"Este año evidenció más que nunca los nuevos retos que plantea la educación virtual en el futuro, que van desde mantener la motivación entre los estudiantes y aumentar las oportunidades de participación hasta cuestiones relacionadas con el aprendizaje social y emocional. Desde Google nos llena de alegría y emoción que a través de este programa junto a Junior Achievement cada vez más jóvenes puedan adquirir conocimientos que les permitan aprovechar las oportunidades que brinda el mundo de la tecnología, como también desarrollar habilidades que les den confianza y seguridad para insertarse en el mercado laboral", señaló por su parte Eugenia Denari, Directora de Marketing para Google Hispanoamérica.

Las becas están orientadas a brindar oportunidades a jóvenes de contextos vulnerables con necesidad de insertarse en el mercado laboral de manera inmediata, dado que representan uno de los grupos con mayores niveles de desocupación y que viven en hogares de bajos recursos. Por ende, preparar a los jóvenes en este tipo de programas facilita el acceso a un sector que muestra un incremento exponencial y ostenta el mayor crecimiento en empleos y salarios de los últimos años.

“Estoy muy contento por todo lo que me dio el curso. Me costó muchísimo, pero con perseverancia, esfuerzo y apoyo de una organización como Junior puedo llegar a conseguir un trabajo en IT. ¡Ahora toca disfrutar y seguir mejorando!” Santiago Bisurgi, egresado de Soporte en Tecnologías de la Información y que ahora es empleado en una empresa IT.

“Emociona sentir el compromiso, la dedicación y entusiasmo de los participantes. Atravesaron un proceso de selección riguroso, se adaptaron a un nuevo modelo de aprendizaje remoto, se conectan cada día con sus tutores, y trabajan desde sus casas en la plataforma online con las dificultades de conexión que tienen algunos contextos. Una lección de responsabilidad y empuje. La pandemia trajo desafíos complejos, pero también evidencia que este mundo digital ofrece muchísimas oportunidades. Queremos acompañar a este grupo de jóvenes en el inicio de su carrera en el área tecnológica que sabemos puede transformar su carrera profesional y su proyecto de vida”, afirmó Noël Zemborain, Directora Ejecutiva de Junior Achievement en Argentina.

Se encuentran abiertas las inscripciones para la nueva cohorte que comienza en marzo para jóvenes entre 18 a 25 años de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Para conocer todos los requisitos e inscribirse, ingresá acá.