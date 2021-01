Quiso ir a un boliche en la playa y no la dejaron: "Tenés sobrepeso, no pasás"

Una turista de 24 años oriunda de Tucumán denunció hoy que fue discriminada por tener sobrepeso en un boliche de la ciudad de Mar del Plata, en el que le impidieron el ingreso, y tras la difusión del caso intervino el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (Inadi).



Sofía Elizabeth Ortiz Andrada aseguró que el hecho ocurrió en el boliche "Bruto", ubicado en la zona de Playa Grande, cuando buscaba asistir junto a un grupo de amigas a un after beach.



"Llegamos con las chicas después de hacer una reserva como estaba indicado, para poder cumplir los protocolos por el coronavirus, y nos habían asignado un box para nuestro grupo. Pero a ellas las dejaron pasar y a mí de demoraron en la puerta", relató.





"La chica de la boletería había cortado mi pulserita para dármela igual que a mis amigas, y el patovica dijo que me pusiera a un costado, que no había más lugar. Después me dijo que no tenía documento, lo que era mentira, y que no podía pasar por ser menor, cuando tengo 24 años. Me tuvo veinte minutos y metía mil excusas, hasta que me di cuenta de lo que pasaba y que no me dejaban entrar por tener sobrepeso", explicó.



La joven abandonó el lugar minutos después junto a sus amigas, y luego de "llorar de bronca" decidió hacer pública la situación a través de las redes sociales.



"Sigo con una bronca impresionante. Yo en Tucumán soy modelo y trabajo en boliches, nunca me he sentido mal ni me ha afectado mi aspecto. Yo me hice fuerte por mi tipo de cuerpo, porque la gente no está acostumbrada, y con esto que pasó me sentí súper mal. Pero después del llanto decidí que iba a compartir mi historia para que no le pase a nadie más", señaló.





Cintia Mónaco, delegada del Inadi en Mar del Plata, contó que tras conocer el caso logró ponerse en contacto con la joven, "para que hiciera la denuncia si sentía la necesidad de hacerlo, con el asesoramiento correspondiente". Ortiz Andrada adelantó que realizará la denuncia formal por discriminación contra el boliche, pero lo hará cuando llegue a su provincia, ya que el viernes por la tarde terminará sus vacaciones en Mar del Plata.