Niegan que la salsa de tomate con la supuesta "rata" venga de San Rafael

La primera noticia llegó de La Plata: una familia y sus amigos habían preparado pizzas caseras y, tras comerse dos, notaron que la caja de puré de tomates traía algo sólido adentro. En las fotos se veía una cosa bastante repugnante, que según algunos parecía tener dientes. Después las balas picaron más cerca.

Como informó MDZ el martes, las autoridades judiciales que tomaron el caso determinaron que el producto podía haber sido elaborado en Mendoza, más específicamente en San Rafael. Pero este viernes, desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación sanrafaelino salieron a aclarar que, para ellos, el Tetra Pak de la polémica no salió del sur sino de la Ciudad de Mendoza o sus inmediaciones.

Así lo confirmó el Secretario General del gremio y titular de la CGT de San Rafael, Ricardo Bertero. "Acá en San Rafael hay una oficina de administración, no se elaboran ni se elaboraron nunca esos productos con tomate. La planta procesadora, en todo caso, será la de Mendoza", detalló en diálogo con este diario.

"Es prácticamente imposible que un roedor entre en el envase"

El gremialista, que tiene cuatro décadas de experiencia en la industria alimentaria, enfatizó que es "prácticamente imposible" que un roedor entre en un envase. "Todo el proceso -explicó- se produce mediante cañerías cerradas que solo se abren para limpiarse. No hay forma de que ingrese allí un elemento extraño, y mucho menos con el sistema de las cajitas".

Ocurre que el envasado con el sistema Tetra Pak se produce al vacío, y dentro de un aparato que se cierra. Nadie entra o sale cuando la máquina está trabajando. "Si vos me dijeras que es una lata, te diría que no es impensable...las latas recorren algunos metros antes de que las llenen. Pero las cajitas no. Por eso hay que ser cautos, porque cuando se generan estos rumores se perjudica a la industria"

Esta semana, la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (CAFIM) emitió un comunicado para expresar que es sumamente improbable que se haya tratado de un animal.

El caso

El 5 de enero, una familia de La Plata preparó dos pizzas y las comió. Cuando estaban extendiendo el puré de tomates sobre la tercera, la cocinera notó algo pesado dentro de la cajita de salsa. Y al abrirla vio lo que parecía ser la cabeza de un roedor.

El incidente causó preocupación, especialmente en Mendoza, ya que el juez que entiende en la causa ordenó que se trazara el origen del producto y el resultado fue que había llegado a tierras bonaerenses desde una planta procesadora de la provincia.

En los próximos días podrían realizarse inspecciones, aunque para la mayoría de las fuentes especializadas no se trató de un roedor sino de algún moho u hongo que se generó en el envase a causa de una falla en algún punto de la cadena de comercialización. Dicha falla puede haber ocurrido en el almacén donde se vendió la caja e incluso en el hogar de la familia afectada. En ese sentido, será fundamental el resultado de las pericias.