Tres razones para ver The Boys, la serie para la que los fans de Marvel no están listos

Ser un superhéroe no es todo lo que parece. Sí, tiene su lado bueno, como la fama y el amor de la gente, pero hay también una oscuridad que puede tomar control de nuestra vida si no la mantenemos a raya. O, por lo menos, eso es lo que pasa en The Boys.

La serie de Amazon Prime VIdeo que sorprendió a todos tras el estreno de su primera temporada volvió por más, y también trajo más: sangre, humor ácido y crueldad. Un cóctel explosivo que deja por el piso la idea de superhéroe tradicional, de la que son cultores los nuevos fanáticos que crecieron con las películas de Marvel.

Para quienes no conocen esta maravilla basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, dejamos tres razones para verla, aunque hay más, muchas más.

1-Es más graciosa que muchas comedias exitosas

El foco de una serie de superhéroes raramente es el humor, pero The Boys es probablemente más graciosa que algunas de las comedias con más público de la actualidad. Hay que hacer una salvedad: no es un humor sano, sino todo lo contrario. Es negro, cínico y muy sangriento, al punto que a muchos -como suele pasar- no les parece gracioso.

Pero este exceso es quizás el mejor chiste. Para contraponer el bien absoluto que muchos cómic proponen en sus héroes, esta serie propone un mal bastante importante, y lo hace de la manera más graciosa posible. En el medio, claro, también hay bastante drama. No todo es risas.

2-Es una propuesta única

Entregarse a la bacanal de violencia y desenfreno que propone la serie es fácil para quienes saben a lo que se enfrentan. Los desprevenidos, en cambio, están frente a un sorpresa que no los dejará indiferentes. Homelander -un Superman retorcido- y el resto de Los Siete -que son como los Avengers, pero cretinos- son el peor grupo humano que alguna vez haya intentado combatir en nombre de la justicia, al punto de que generalmente no están haciendo nada ni parecido a eso.

Ya hace décadas el genial Alan Moore había planteado el agotamiento de la idea del superhéroe en la también genial y además oscura Watchmen. Pero The Boys lleva el concepto hasta el absurdo. Los superhéroes no son figuras anacrónicas, si no se transformaron en avatares de una nueva realidad en la que las corporaciones tienen más poder -político y también de fuego- que los gobiernos, y nadie les pone límites.

3-Está perfectamente armada

No es fácil encontrar un equilibrio cuando la idea principal es la exageración. Series que utilizan el humor negro se dejan llevar por su propia idea, y terminan siendo a veces mucho más de lo que la gente puede llegar a querer ver. Sin ir más lejos, la divertida Happy! fue cancelada debido a que, a pesar de su propuesta interesante y novedosa, era simplemente demasiado de todo lo que ofrecía, y el público terminó por no aceptarla.

The Boys tiene un poco de todo, y lo tiene en buena medida. Las actuaciones son bastante barrocas, pero es justamente lo que hace falta para que nadie quede desdibujado en la vorágine. La acción está presente en peleas y secuencias de peleas, pero no sobrepasa a los demás aspectos de la serie. Finalmente, aunque sea grotesca, nunca es imposible de mirar.

Amazon Prime Video tiene la primera temporada completa de The Boys, e irá estrenando todas las semanas un capítulo nuevo de la segunda.