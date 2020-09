El curioso origen de Mafalda, el personaje universal de la literatura argentina que nos interpela

Fue el día en que más pudor sentí por el atrevimiento. No me pude contener. Quino estaba sentado, más tranquilo luego del asedio cholulo y junto a su compañera. Fue en la inauguración del espacio Julio Le Parc. Avergonzado, le acerqué un ejemplar de Mafalda. Quino escribió: "Para Sasha, Qui no". Casi no veía, y firmó de memoria con letra algo temblorosa y con separación involuntaria de sílabas. No hacía falta la dedicatoria en realidad. Sasha, Catalina, mis hijas, y toda las generaciones posteriores a la aparición de Mafalda están marcadas por un personaje clave en la literatura universal que nos interpela a diario y nos abre los ojos cada día. La mujer que nos cambió la vida.

Mafalda, incluso, superó al autor. El personaje que surgió por un fracaso publicitario. Ironías de la vida. Mafalda es una niña rebelde y "anti sistema", pero surgió como protagonista de una campaña publicitaria de la empresa Siam. La línea se iba a llamar Mansfield y Quino, como buen publicista, buscó relacionar el nombre del personaje con el producto. Así surgió Mafalda, que hasta entonces era una cáscara. La campaña nunca salió. Y el mendocino le buscó un alma a la pequeña que había creado basándose en la lógica disruptiva para la época que era la tira Snoopy (Peanuts).

Mafalda fue un "producto de laboratorio", o de estudio. El resto de los personajes vinieron de la vida cotidiana (más de un familiar de Quino se reconoce en ellos) y del propio autor. Según él, es una mezcla de "Felipe y Miguelito". "Supongo que me debo parecer a todos. En Susanita y Manolito he puesto lo que más me molesta de mí", decía Quino.

Aprender a leer. Aprender a cuestionar. Mafalda nos enseña, nos complica y nos cuestiona. Los mejores recuerdos de Quino son familiares; íntimos. En cada hogar, en cada paso. Mendoza ha sido cuna de grandes autores e intelectuales. Armando Tejada Gómez, Jorge Ramponi Fernando Lorenzo, Antonio Di Benedetto, Alfredo Bufano y muchos más. Pero Joaquín Lavado, Quino, es un autor de alcance universal y Mafalda el personaje más influyente de nuestra cultura.