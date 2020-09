Es falso que un ministro de Suecia se rio de la cuarentena en la Argentina

Circula en Facebook y WhatsApp un video en el que Hans-Rudolf Merz, presentado como “ministro de Suecia”, se ríe en el Parlamento sueco de la cuarentena en la Argentina. “Tenemos que reconocer que han cuidado a la gente y la economía no importa”, dice el subtitulado del video mientras el ministro se ríe de aquellas afirmaciones. Chequeado pudo comprobar que esto es falso.

El video no es actual; fue filmado en septiembre de 2010. Además, Hans-Rudolf Merz no es “ministro sueco”: en aquel momento era ministro de Finanzas de Suiza. Por último, Merz no hace referencia a “la cuarentena en Argentina”, sino a la importación de “chorizos, salchichas y butifarras helvéticos”.

Este video fue compartido en Facebook más de 14 mil veces y llegó en reiteradas oportunidades para ser verificado al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690), al igual que al e-mail de contacto de este medio.

El video no es actual y no hace referencia a la cuarentena en la Argentina

Este medio realizó una búsqueda inversa de imágenes en Google y pudo comprobar que el video que circula no es actual, sino que fue filmado en septiembre de 2010 y corresponde a una intervención parlamentaria del ex ministro de Finanzas suizo.

El video original en YouTube tiene más de 2 millones de visualizaciones y en 2010 el ataque de risa de Merz salió en varios medios europeos, como el diario El Mundo de España.

Además, este medio pudo comprobar que los subtítulos que acompañan al video (“Tenemos que reconocer que han cuidado a la gente y la economía no importa”) no corresponden con las palabras que declara el ex ministro suizo. Según la descripción del video en YouTube y la nota de El Mundo, Merz estaba leyendo una respuesta sobre la importación de “chorizos, salchichas y butifarras helvéticos”.

Del mismo modo, al buscar el video en YouTube aparecen varios con el subtítulo en español y otros con la explicación de lo ocurrido: “El lunes el funcionario provocó la alegría general en una sesión del Parlamento tras reventar de risa tras su discurso. Al titular le hizo reír el lenguaje burocrático de su texto”.

Por último, a diferencia de lo que afirma el video (“ministro de Suecia”) Mers no es sueco, sino suizo. En septiembre de 2010, momento de la filmación del video original, era ministro de Finanzas de Suiza.