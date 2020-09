Lo confirmó la ciencia: existe una fórmula para que jamás dejes de hacer actividad física

Según el profesional, se trata de:

Encontrá esa actividad que realmente disfrutes

Para mantenernos en movimiento, es fundamental que realicemos una actividad que sea de nuestro agrado y no una que consideremos una obligación. Hay muchísimas opciones y para todos los gustos, desde baile, cardio, aeróbico, yoga hasta pilates, ¡todas ellas para hacer desde casa y sin equipamiento!

La constancia es la clave del éxito

Es primordial que establezcamos un horario fijo para realizar nuestra rutina. La clave es encontrar ese espacio donde sabes que podés cumplirlo y así lograr comprometerte. La motivación y la rutina intervienen mucho al principio para luego dejarle lugar a la disciplina.

Sentite cómodo y a gusto

Para poder realizar actividad física es de suma importancia que nos sintamos cómodos no solo en el espacio físico en el que estemos sino también con nuestro atuendo. Esto nos permitirá tener un mejor desempeño y lo notaremos a simple vista, otro factor que nos ayudará a mantener una alta motivación.

Música, siempre música

¿Cuántas veces la música nos ayudó a despejaros o a concentrarnos? Siempre recurrimos a ella en los momentos que más la necesitamos. ¡Y al realizar actividad física no es la excepción! Poné tu playlist preferida, esa que te recarga la energía ¡y a ejercitar!

Nunca es tarde para armar tu rutina

Siempre es un buen momento para tomar coraje y empezar a moverse. Hay una enorme variedad de opciones y si estás iniciando, existen algunos ejercicios básicos para poder hacer en cualquier lugar y sin equipamiento, como sentadillas, estocadas, plancha, flexiones de brazos, etc.

Que la creatividad sea nuestra aliada

¡Es tiempo de innovar y ser más creativos que nunca! No contar con los elementos de entrenamiento no es una limitación. Las mancuernas pueden reemplazarse por botellas, latas, paquetes, libros y hasta la colchoneta o mat por una toalla. ¡Las opciones son miles y las razones para no movernos casi nulas!

"Lo importante y la clave para lograr estar en movimiento es encontrando tu propia motivación y aquello que te hace bien a vos para empezar a moverte. Hazlo de forma progresiva y siendo consciente de cada movimiento en pos de tu bienestar y salud", dijo Pablo Champagne.