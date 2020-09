Investigan a un docente universitario que habría cobrado para aprobar su materia

Gran revuelo se vive esta semana en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La Justicia Federal investiga a un profesor de microbiología que fue acusado por los estudiantes de mandarlos a un instituto privado -de donde el docente sacaría dinero- como condición para aprobar.

Se trata de Luis Augusto Olmedo. Las acusaciones afirman que desde hace más de dos décadas tiene la costumbre de "sugerir" a sus alumnos que asistan a clases pagas, aunque en la práctica eso se convierte en condición sine qua non para pasar el filtro de los exámenes.

El fiscal federal 3 de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, está a cargo de la pesquisa. Y los medios cordobeses ya difunden lo que declararon algunos alumnos que sufrieron la experiencia. Parece que reprobaban repetidamente hasta que -como por arte de magia- cuando asistían al famoso instituto los exámenes se volvían más llevaderos.

"Siempre se corrió la bola de que si no hacías el curso no lo aprobabas, o también a una amiga cuando hizo el curso la amenazaba como que no la iba a aprobar. Estaba todo muy corrupto, hace muchos años. Debo haber pagado unos tres mil pesos para el final solo", comentó Agustina, una de las estudiantes que brindó su testimonio en la causa al igual que por lo menos 15 alumnos y colegas.

Hugo Juri, el rector de la UNC, se lamentó por lo sucedido. "En esta época tan difícil, es duro encontrarse con una denuncia y la posibilidad de un delito de esta naturaleza (...) Si se demuestra la culpabilidad, creemos que la cárcel es la mayor sanción", advirtió el funcionario en una entrevista que dio a Canal 10 de Córdoba.