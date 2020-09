3 ventajas de usar bitcoins para apostar en casinos online

Con la creciente demanda de las criptomonedas en el mercado digital, los casinos online han incorporado esta tecnología como uno de los novedosos métodos de pago disponibles para las apuestas.

Y aunque ha crecido su uso y demanda en la red, no todas las personas están al tanto de sus aplicaciones y beneficios. Te contamos a continuación lo que necesitas saber sobre esta tendencia financiera.

¿Qué son los bitcoins?

Es importante diferenciar el término bitcoin del de criptomonedas. Aunque los bitcoins son criptomonedas, no todas las criptomonedas son bitcoins. Son de las primeras que surgieron y las más solicitadas.

Es una moneda nacida en Internet para ser utilizada en la misma. Por lo tanto no existe en formato físico.

Cobró relevancia gracias a su tecnología blockchain, que le permite ser segura, privada y única. Esta misma demanda de parte del público, es la que ha hecho crecer su valor a lo largo de los años ¡y aún continúa en aumento!

Tres ventajas de bitcoins en casinos online

El uso de bitcoins en la red comprende una larga lista de ventajas y pueden resultar útiles para diversos tipos de transacciones, entre ellas las apuestas.

Podemos destacar tres beneficios importantes de la utilización de bitcoins en el mundo de las apuestas

1.Velocidad: con esta forma de pago tus cobros y tus pagos serán mucho más instantáneos que utilizando tarjetas de débito o crédito. Esto se debe al carácter transnacional y descentralizado que tienen estas criptomonedas. Nacieron para ser utilizadas en Internet.



2.Costo: ese mismo carácter transnacional hace que no respondan a entidades o instituciones financieras. Generalmente los bancos cobran tarifas de servicio asociadas a sus productos. Al no tener esto, el costo de operar con bitcoins será mucho más bajo. Además, por el momento la mayoría de los países no aplican un impuesto a este tipo de moneda, con lo cual también obtendrás un margen mayor por ese lado.

3.Privacidad: Algo grandioso de las criptomonedas es que permiten una mayor reserva. Si bien apostar puede ser divertido, algunas personas no lo consideran de la misma manera. Resguardá tu identidad y continua disfrutando de tus hobbies.

Ahora que ya sabes las potentes ventajas que ofrecen los bitcoins en estas situaciones quizás quieras comenzar a construir tu cartera digital y multiplicar tu dinero de manera virtual.

Pero antes de lanzarte a apostar, tené en cuenta que no todos los casinos aceptan bitcoins. Encontrá el mejor casino que ha sabido adaptarse a esta necesidad.

Si aún no estás listo para pegar el salto a las criptomonedas, puedes seguir utilizando otros métodos de pago en el casino online.