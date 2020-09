Si no renovaste el carnet de conducir por la pandemia, podés tener consecuencias

Desde el 20 de marzo, día en el que se impuso la cuarentena estricta en Argentina, los Gobiernos nacional y provincial decidieron, como un gesto hacia los ciudadanos y para evitar malos entendidos, no colocar multas a los conductores que tuvieran el carnet vencido. La medida, que en principio iba a durar 30 días, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020.

Sabiendo que no iban a ser multados y que de esa manera se ahorrarían un trámite en el que podrían perder tiempo y arriesgarse a contagiarse de coronavirus, muchos mendocinos optaron por postergar la renovación de su carnet de conducir.

Sin embargo, lo que no aclararon las autoridades fue que en ningún momento se acordó la medida con las empresas aseguradoras, por lo cual si una persona que no renovó su carnet participa de un siniestro vial, no tendrá la cobertura que está pagando.

Así lo confirmó Joaquín Pérez Caffe, Gerente Regional de BQB Asesores de Seguros, a MDZ. Para iniciar, el experto aseguró que "nos encontramos ante una situación bastante irregular".

"El Decreto 1087 establece que hasta el 31 de diciembre de 2020 no se labrarán actas de infracción respecto de las licencias de conducir cuyo vencimiento haya operado desde el 1 de marzo de 2020. La normativa deja entendida la exoneración de sanción económica en dicho caso, pero en ningún lugar especifica que se habilita a los conductores a circular, ni extiende el vencimiento de licencias de conducir hasta el 31 de diciembre", continuó Pérez Caffe.

En ese sentido, explicó que las condiciones generales de las pólizas, aprobadas por Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), establecen en la exclusión de cobertura que "el asegurador no indemnizará los siniestros producidos y/o sufridos por vehículo y/o su carga mientras sea conducido por personas que no estén habilitadas para el manejo de esa categoría de vehículo por la autoridad competente".

Eso se suma a que la SSN no emitió ninguna modificación a las condiciones generales antes mencionadas y que también a su vez la ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial) indicó que sus centros están habilitados para emitir licencias.

Todo ello coloca a los conductores en una situación irregular.

Qué pasa en Mendoza

Pérez Caffe confirmó también que, por el momento, las compañías de seguros con las que trabaja el Grupo del cual forma parte, como medida extraordinaria y "para no sumar un problema más a los ciudadanos", están atendiendo los siniestros y dando cobertura en los casos planteados.

Sin embargo, eso no asegura que todas las empresas estén aplicando la misma política, y tampoco es claro qué pasa en otras provincias, por lo cual, llegado el caso de que se habiliten nuevamente los viajes interprovinciales, podrían verse perjudicados quienes no hayan renovado su carnet.

"Entendemos que el Gobierno desaliente la congregación de personas en los centros habilitados para renovar la licencia y estamos de acuerdo, pero seguimos con la incertidumbre respecto a si la intención de la entidad gubernamental fue habilitar las licencias vencidas prorrogando su vigencia hasta 31/12 o solo exonerar de la multa no labrando actas de infracciones en este contexto excepcional. Debería evitarse la mala interpretación de la norma", añadió Pérez Caffe.

Por último y a modo de recomendación, sugirió que los conductores en terreno provincial y saliendo de él, tengan la documentación al día, para que en caso de la ocurrencia de un acontecimiento no esperado las distintas aseguradoras puedan brindar la cobertura correspondiente "sin dar lugar a interpretaciones contrarias".