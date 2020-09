Cifras alarmantes: cada 40 segundos muere una persona por suicidio

View this post on Instagram

Ignacio no se fue. No se muriu00f3. Ignacio se suicidu00f3. Asu00ed, con todas las letras lo escribo y me lo digo. Decidiu00f3 no vivir mu00e1s, puso fin a su vida pese a estar sano fu00edsicamente, a tener una familia que lo amaba, amigos que lo queru00edan, amor y trabajo. No alcanzu00f3. Su cabeza no estaba bien, estaba herida, enferma con algo que no se ve, y que u00e9l supo ocultar. A los 28 au00f1os y pese a tener todo para vivir una linda vida, Ignacio dijo basta, no luchu00f3 mu00e1s, no pidiu00f3 ayuda. No se dio ni nos dio una oportunidad. Un punto final que cambiu00f3 nuestra historia para siempre. Ignacio ya no estu00e1. No es un nu00famero, una estadu00edstica ni alguien lejano para ustedes, que me vienen leyendo desde hace rato. Lo van conociendo por mu00ed, saben cu00f3mo era su cara, y algunas de las cosas que le gustaban. Ignacio era un ser humano real, caminaba las mismas calles que ustedes, era amigo, sobrino, primo, hermano y era mi hijo. Este es el Du00eda Mundial para la Prevenciu00f3n del Suicidio. Hoy, 10 de septiembre, se cumplen cinco meses del suicidio de Ignacio, y es tambiu00e9n el du00eda para alertar sobre esta forma de muerte que se cobra casi 800 mil personas por au00f1o. Un suicidio cada 40 segundos. La 2u00aa. causa de muerte en ju00f3venes de entre 15 y 29 au00f1os. Hay mucho por hacer. Empezando por hablar. La prevenciu00f3n del suicidio es una necesidad que au00fan no ha sido abordada de forma adecuada, en primer lugar porque no comprendemos ni somos sensibles a la importancia del tema. Y tambiu00e9n por el ridu00edculo tabu00fa que impide que se hable sobre el suicidio. Hoy invito a todos los que conocimos a Nacho a que dejen un comentario sobre u00e9l, para que los que no lo conocu00edan sepan un poquito mu00e1s de u00e9l. Porque Nacho no era solo mu00edo, a Nacho lo perdimos muchos. Necesitamos entender que muchas veces los su00edntomas no se ven. Tenemos que buscar la forma de habilitar el diu00e1logo, nombru00e1ndolo sin miedo. Colegios, oficinas, iglesias, justicia, polu00edtica y medios de comunicaciu00f3n tienen que ayudarnos a que esto se difunda. Es un trabajo de toda la sociedad salvar vidas de esta decisiu00f3n evitable y absurda. Cada 40 segundos un suicidio y una familia destruida. Hagamos algo entre todos. Ayu00fadenme por favor a difundirlo. #queelamornosoriente