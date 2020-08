Diseñó un cheque millonario, lo imprimió en su casa y se compró un Porsche 0km

Las falsificaciones de dinero o documentos de valor cada vez son más verosímiles gracias a la tecnología con las que se realizan. El caso de un hombre que diseñó e imprimió un millonario cheque en su propia casa para comprarse un lujoso Porsche 911 Turbo 0km es la prueba cabal de que hasta los más avezados pueden ser engañados.

Todo ocurrió en una ciudad de Florida, cuando Casey William Kelly elaboró un cheque de más de US$ 139 mil, lo imprimió en su propia casa y se dirigió a la concesionaria donde increíblemente se lo aceptaron y salió a bordo de un espectacular Porsche 911 Turbo.

Todo era felicidad para el estafador hasta que la agencia se dio cuenta que el documento era falso, realizó la denuncia y el hombre de 42 años fue detenido y despojado del lujoso vehículo alemán que había conseguido gracias a su fraudulenta maniobra.

No conforme con ostentar el auto deportivo, se supo que Kelly también intentó comprar tres relojes Rolex con otro cheque de más de US$ 61 mil que también había confeccionado en su hogar, pero no se los entregaron hasta corroborar si el documento era válido para cobrarlo.

El hombre finalmente fue detenido, despojado del auto y acusado de estafa y de intento de estafa en la compra de los lujosos relojes, por lo que confesó sus delitos y fue trasladado a la cárcel de Walton.