Desgarrador relato: no la atendieron, dio a luz en el baño del hospital y sus gemelos murieron

Una mujer dio a luz a gemelos en el baño de un hospital de Santa Cruz y ambos bebés murieron. La mujer y su pareja aseguran que la muerte de los pequeños se podría haber evitado, pero en la guardia del nosocomio se negaron a atenderla en varias oportunidades.

El hecho se registró en el Hospital de Las Heras, en Santa Cruz, y lo ocurrido fue denunciado por Miguel Ruiz, padre de los bebés fallecidos. La joven pareja denunció el mal momento vivido a través de redes sociales. Aseguran que por la falta de atención médica, la mujer tuvo a sus gemelos en el baño del hospital y que por eso murieron.

"Tuvo el primer bebé mientras yo gritaba en el hospital que alguien me ayude y nadie me hacía caso. Vinieron los enfermeros con su gran paciencia a querer hablarle tranquilos cuando ella los estaba pariendo en un inodoro de un hospital público. El segundo bebé estaba de cola y ellos la hicieron parir lo mismo cuando tendrían que haberle hecho una cesárea", se lamentó Ruiz.

“Se me fueron mis dos angelitos, la verdad, este dolor que sentí es inexplicable, escuchar cómo se rompe tu alma en mil pedazos”, escribió el joven en su cuenta de Facebook.

"Sufrimos en este hospital de mierda, porque desgraciadamente el hospital es una mierda. Mi señora estaba sufriendo muchas contracciones, vinimos más de 5 veces a la guardia para que por favor la pudieran ver y nadie me hizo caso. Para ellos era 'una inyección y a la casa' mientras ella lloraba de dolor, nadie quiso atenderla”, aseguró el joven en el portal ADNSur.

"¿Por qué la mandaron a la casa más de tres veces sabiendo el estado que ella tenía? Todos se lavaron las manos y hasta que mi señora no pudo aguantar más el dolor y rompió bolsa en el baño del hospital”, se lamentó Ruiz.

"Los bebés eran demasiado prematuros y no pudieron aguantar, esa es la verdad, pero un generalista que se hace llamar ginecólogo también me dijo que él pudo reanimar a un bebé y faltaba el otro reanimarlo para poder derivarlos a Caleta Olivia. Hasta que lllegó la ginecóloga y me dijo que era todo mentira, que los bebés no duraron más de una hora y ahí fue donde rompí en llanto por impotencia, bronca, mucha angustia y culpa por no poder hacer nada por ellos y por mi amor", agregó el joven en su desgarrador relato.