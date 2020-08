Los adolescentes apoyan la cuarentena, pero sufren emocionalmente

Los adolescentes apoyan masivamente la cuarentena obligatoria en la Argentina, dado que el 95% considera que el aislamiento social evitará el contagio en su hogar. Sin embargo, muchos sufren emocionalmente las consecuencias del encierro, factores que crecieron con la prolongación de las medidas, según una encuesta realizada realizada por Unicef Argentina.

El relevamiento denominado "Encuesta Covid-19. Segunda Ola" encontró que un 26,8% de los adolescentes encuestados dijo sentirse angustiado (70% más que en la encuesta anterior, realizada en abril), casi el 25% está asustado (valores similares entre abril y julio) y hay un 11% deprimido (+78%).

Consultados sobre lo que más les cuesta de la cuarentena, el 70% respondió "no ver a los amigos", el 51% "no salir", el 38% "no poder ir a la escuela" y el 38% "estar encerrado/a". Más de 7 de cada 10 adolescentes, además, reconoció estar más tiempo frente a una pantalla y el 17% admitió haber estado frente a situaciones de ciberacoso, discriminación, maltrato, publicaciones que incitan a la violencia o pornografía.

Respecto a cómo se sentirían ante la posibilidad de retornar a las clases cuando se termine el aislamiento; el 43% expresó el miedo a contagiarse; el 27%, a no recuperar el ritmo de las clases presenciales, y el 25%, la incertidumbre sobre cómo será encontrarse con amigos/as.

Casi 2 de 10 adolescentes estuvieron expuestos, a través de las redes sociales, a situaciones de cyberbullying, discriminación o maltrato, publicaciones violentas, pornografía, y otras experiencias negativas.



Mirá los resultados en uD83DuDC49 https://t.co/bJt2VbFZBH pic.twitter.com/PhRgj2LhlM — UNICEF ARGENTINA (@UNICEFargentina) August 5, 2020

Entre quienes tuvieron la opción de salida durante la cuarentena, un 61% mostró "agrado" y disfrutó, mientras que un 38% "reaccionó con mucha atención, asombro, observación", según difundió la agencia de noticias Télam.

Esta segunda encuesta también midió efectos sobre la primera infancia (0 a 6 años): un 48% muestra alteraciones de la alimentación, un 46% del sueño y un 16% de la comunicación.