Semana Mundial de la Lactancia Materna: beneficios de este alimento

La Semana Mundial de la Lactancia se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto en más de 170 países. Este año desde la Organización Mundial de la Salud en conjunto con Asociación Mundial de Defensa del Amamantamiento se estableció como lema “Apoyamos a la lactancia materna por un planeta saludable”.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) explica que la lactancia materna protege al planeta. La misma no produce contaminación ya que no emite gases de efecto invernadero, como si lo hacen los productos de fórmulas. Además no precisa usar recursos naturales en su producción y no genera residuos. Para producir un kilo de leche de fórmula se necesitan 4700 litros de agua y se generan 400 kilos de dióxido de carbono que colaboran con el calentamiento global.

Además la leche materna es el alimento que más nutrientes le aporta al bebé, “La leche materna es el mejor alimento para el bebé, tanto en condiciones de salud como de enfermedad, y la concientización y estimulación debe comenzar durante el embarazo, compartiendo con la mamá información científica actualizada sobre los beneficios de la leche humana”, sostuvo el doctor Omar Tabacco, presidente de la SAP.

A través de la leche la madre le transmite a su bebé anticuerpos que lo protegen contra las enfermedades más comunes, hasta que sea capaz de formar sus propias defensas. Los bebés amamantados no solo sufren menos enfermedades infecciosas (respiratorias, diarreas, etc.), sino que también tienen menos probabilidades de padecer, cuando sean grandes, enfermedades crónicas como obesidad, diabetes y cáncer.

Además, según cuenta la Dra. Marisa Moyano jefe del Centro de Lactancia o Centro de Recolección de Leche Humana en el Hospital Humberto Notti, "se ha demostrado presencia de células madres y material genético que lo protege y prepara para una vida futura más sana”.

Otro de los beneficios es el vínculo de apego que se genera entre la madre y su bebé, “durante el amamantamiento se produce una serie de liberación de hormonas que favorece el apego”, explica la doctora.

La lactancia en número

El 90% de la mujeres que salen de las maternidades del país amamantan a sus bebés. Sin embargo, el sostenimiento de la lactancia se complica con el correr de los meses. "En Mendoza un poco más del 60% de madres amamantan a sus bebés hasta el sexto mes y en Argentina más del 40%", cuenta la doctora Moyano.

La profesional explica que existen ciertos factores que atentan contra la lactancia materna, son obstáculos a los que deben enfrentarse las madres, como son: la vuelta al trabajo, la falta de lugares seguros que garanticen que la madre puede extraerse leche de manera tranquila y segura, la sobreoferta de fórmulas infantiles que no siempre son indicadas por médicos o nutricionistas, entre otros.

A estos factores se suman ciertos mitos sobre la lactancia, la poca información por parte de algunos profesionales y el escaso tiempo que se le dedica al tema durante las consultas médicas.

En Mendoza desde el Centro de Lactancia o Centro de Recolección de Leche Humana en el Hospital Humberto Notti, se realiza un gran trabajo para promover, apoyar y defender la lactancia materna. Este Centro trabaja con madres de lactantes, sobre todo en aquellas circunstancias difíciles como lo es la internación de un bebé.

El Centro atiende en promedio a 30 madres por día y realiza 700 extracciones diariamente. En litros son entre 60 y 90 litros por mes de leche materna, de los cuales el 85% de la leche que se manipula es leche cruda (leche de la propia madre que va para el propio niño) y el 15% es leche donada (que luego será pasteurizada) para que el Notti los use en casos muy específicos para niños que necesitan.

“Cuando un bebé amamantado deber ser internado suele suspenderse transitoriamente la lactancia materna. Entonces la madre concurre a nuestro Centro y es asistida con el objetivo de sostener la lactancia mientras dure la internación” comenta la Dra. Marisa Moyano jefe del Centro de Lactancia y agrega “A este Centro también pueden asistir madres trabajadoras del hospital, quienes pueden extraerse leche, conservarla para su bebé”.

Aquellas madres que tienen excedente, tienen la oportunidad de donarla al banco de Leche Humana de Mendoza, “En nuestro Centro contamos con leche humana donada, pasteurizada que es distribuida a los bebés de alto riesgo prematuros, menores de 1.500 gramos, cirugías intestinales y cardiovasculares, cuando su madre no alcanza a abastecer el requerimiento para su alimentación”; destaca la Dra. Moyano.

Actividades de la semana

Este año debido al contexto actual las actividades serán virtuales. Las mismas están organizadas por el Centro de Lactancia Materna/Centro de Recolección de Leche Humana junto a la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

El martes 4 de agosto se organizó desde la Universidad Maza y en conjunto con la UNCuyo y la Universidad Católica una “Jornada interuniversitaria sobre Lactancia Materna”, la cual está dedicada principalmente a estudiantes de todas las áreas de la salud.

El día miércoles 5 de agosto a las 12.30 se llevará a cabo una reunión científica donde la Licenciada Yesica Díaz, hablará de la existencia de “Evidencia científica en lactancia materna y COVID”.

Desde el hospital Notti anunciaron que realizarán talleres y difundirán videos educativos en diferentes sectores del establecimiento.

Contacto: Centro de Lactancia/Centro de Recolección de Leche Humana Hospital Notti, teléfono 261 413 2679 (De lunes a lunes de 7 a 21 horas)