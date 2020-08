Reconocido infectólogo argentino, reinfectado de coronavirus

El médico argentino Fernando Polack, quien actualmente trabaja contratado por el laboratorio estadoundense Pfizer para probar en el país la vacuna que están desarrollando junto a la empresa alemana BioNTech, dio positivo de coronavirus por segunda vez. Se trata así de un nuevo caso de reinfección de Covid, es decir de pacientes que ya habían superado la enfermedad.

En la primera ocasión, Polack contrajo el virus a mediados de abril cuando la pandemia recién llegaba al país y lo pasó sin mayores consecuencias. Ahora se confirmó que volvió a contraer la enfermedad, por lo que permanece aislado a la espera de que pasen los días y nuevamente pueda recuperarse sin inconvenientes.

Actualmente Polack iba diariamente al Hospital Militar Central donde se está realizando el testeo de la vacuna en pacientes voluntarios desde principios de agosto.

Sin embargo, en los últimos días se lo dejó de ver ya que debió iniciar un nuevo proceso de aislamiento obligatorio hasta que se recupere.

El médico dialogó con Infobae y explicó: "“Hace un par de semanas un contacto estrecho empezó con síntomas y luego fue diagnosticado con Covid-19. Mi primer hisopado entonces fue negativo. He tenido varios hisopados negativos después de mi primer episodio, pero un día más tarde me sentí un poco cansado y luego perdí el olfato. Esta vez el test de PCR confirmó que me había reinfectado levemente como es enteramente esperable en todos los seres humanos que contraen enfermedades respiratorias virales".

En cuanto a su reinfección, Polack dijo que se debe a que a diferencia de las temporadas virales que todos conocemos, "el coronavirus se ha quedado un tiempo más extendido en Buenos Aires, por lo cual se producen los recontagios".

"Las reinfecciones son la regla en estas enfermedades respiratorias y no tienen nada de especial. Son normalmente leves y mantienen la memoria inmunológica para que el cuerpo pueda decir ’yo a este virus lo conozco’ la próxima vez que aparezca”, cerró, con total tranquilidad.

Fuente: Infobae.