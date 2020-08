Los hoteles alojamiento piden reabrir: "Tenemos todas las condiciones sanitarias"

Los hoteles alojamiento de todo el país atraviesan una situación "crítica" y reclaman una autorización para volver a operar, ya que consideran que cuentan “con todas las condiciones sanitarias” para recibir clientes.

“Estamos imposibilitados de generar ingresos porque nuestra actividad es presencial. Atravesamos una situación crítica y si no abrimos pronto, es inevitable el cierre definitivo”, advirtió el titular de la Federación Argentina de Alojamientos por Hora (Fadaph), José Manuel Capelo.

A su vez, el dirigente precisó en declaraciones radiales citadas por la agencia de noticias Télam, que hay unos 700 hoteles en el país que dan trabajo a unas “10 mil personas de manera directa que dependen de esta actividad y unos 50 mil de manera indirecta, como la lavandería industrial”.

“Después de 5 meses creemos que la cuarentena es virtual, nosotros además recibimos una cantidad de gente que convive y que por otras razones no encuentra intimidad", señaló al referirse a los huéspedes y clientes del rubro.

Además, el empresario indicó que en el conurbano bonaerense no hay hoteles para turismo y que al ser los únicos lugares de alojamiento, también reciben trabajadores del área de la salud o de seguridad que tiene pocas horas de descanso y los utilizan "para pasar la noche”. “Nuestros establecimientos no son lugares de reunión social, la gente ya se encontró de antemano y no hay espacios comunes, se ingresa de manera directa a la habitación con cero contacto con el personal", puntualizó.

Capelo dijo que si bien están incluidos en el programa ATP, la situación para mantener el establecimiento y personal es crítica. "El ATP es lo único que hemos recibido a nivel de ayuda y nos permite que hoy por hoy sigamos, si no todos los establecimientos tendríamos un cierre definitivo, están en juego muchos puestos de trabajo", subrayó.

En ese marco, Capelo pidió la reapertura de la actividad ya que, dijo, se trata de "una situación que creemos que no es riesgosa, no es una situación de reunión social, contamos con todas las condiciones para la reapertura".