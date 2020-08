25A: marcharán para pedir cambios en el modelo agroindustrial

View this post on Instagram

El agronegocio deja tierra arrasada Los incendios en el Delta del Paranu00e1 no cesan, los focos aumentan y a su paso dejan tierra arrasada, especies de animales pu00e9rdidas y 90 mil hectu00e1reas devastadas. Las causas de esta desidia estu00e1n u00edntimamente vinculadas a un modelo agroindustrial que avanza sin tener en cuenta los costos humanos y ambientales. Las denuncias estu00e1n dirigidas a productores agropecuarios y dueu00f1os de los campos por haber provocado los incendios intencionalmente. Detru00e1s de la quema indiscriminada de los humedales estu00e1 la intenciu00f3n de eliminar los pastos secos que se forman en la zona y favorecer el rebrote mu00e1s fuerte de las pasturas nuevas, para la cru00eda intensiva de ganado. Las quemas ilegales no u00fanicamente perjudican a las poblaciones y al ambiente sino a los pequeu00f1os productores, quienes no se benefician en absoluto con estas pru00e1cticas. u201cEl modelo extractivo responde a una modalidad neoliberal de hiperproducciu00f3n a gran escala, que en vez de generar sustentabilidad y sostenibilidad del entorno en el que habitamos, produce desastres, muerte y desigualdadesu201d Las quemas del Delta, son solo una parte de las consecuencias provocadas por este modelo agroindustrial. En Entre Ru00edos (provincia altamente golpeada por incendios del Delta) el agronegocio, a travu00e9s de la utilizaciu00f3n masiva de agrotu00f3xicos, provocu00f3 que en el 2018, cientos de niu00f1xs y adultxs fueran internados en el hospital Garrahan y el Hospital Italiano por casos de cu00e1ncer o malformaciones. La depredaciu00f3n socioambiental motivada por el u00e1nimo del lucro empresarial es un crimen. #leydehumedalesya #crisisclimu00e1tica #agroecologia #climatechange #incendio