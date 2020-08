El otro cimbronazo sanitario: "patear" la consulta médica por miedo al contagio

Basta ver el peso de los sellos al final de la nota que hicieron pública esta semana para concluir rápidamente que el mensaje es serio y la preocupación genuina. Casi una treintena de entidades de la salud de todo el país salieron a alertar el otro efecto del coronavirus, ese que queda en segundo plano frente a los contagios crecientes y los muertos que se acumulan: la postergación de todos aquellos estudios, diagnósticos, consultas y controles que no tengan que ver con el virus del momento.

El cluster médico percibe en el día a día que muchísimos argentinos postergan las consultas, evitan realizarse estudios de diagnóstico, suspenden el seguimiento clínico de sus enfermedades, como así también interrumpen tratamientos. Incluso se detecta una fuerte caída en las tasas de vacunación. La razón excluyente es el temor a contagiarse el Covid en cualquier espacio vinculado con la atención sanitaria. O el cumplimiento a rajatabla de aislarse, aun a costa de la propia salud.

Equivocados o no, concluyen que nada justifica ir al encuentro del virus si se puede esperar unos meses a que amaine la pandemia. Y he ahí donde los facultativos de todas las especialidades consideran que está el error. No cuestionan que haya una natural actitud de prevención y hasta de cuidado extremo, pero no a cambio de descuidar el seguimiento personal de cuadros que, de no actuar a tiempo, pueden resultar letales.

Las consultas, atención y tratamientos de enfermedades cardiovasculares tuvieron una disminución superior al 50%. Esto, ejemplifican y advierten los especialistas del cuore, podría ocasionar unas 9.000 muertes más que las previstas en las estadísticas. O los tratamientos de diabetes donde se registra una tasa de abandono del 35%.

Se observa una caída superior al 60% en las consultas de enfermedades agudas y crónicas. Las endoscopías digestivas por caso se redujeron un 80% y las cirugías generales un 73%, apuntan desde la Sociedad Argentina de Gastroenterología.

Las organizaciones que firmaron el documento han ido mensurando el impacto de la pandemia en cada una de las especialidades para sostener con datos duros su preocupado -y preocupante- S.O.S.

La otra parte de la biblioteca acotaría que también ha sido y es bastante común que se pidan turnos en determinados centros asistenciales y no los otorguen por falta de personal, o porque hubo contagios y la mayoría de los trabajadores de la salud está en aislamiento preventivo, o se posterguen algunas intervenciones quirúrgicas por no ser "urgentes".

Las guardias no obstante la psicosis generalizada siguen funcionando en base a su nueva normalidad, donde el que no es sospechoso/a de coronavirus circula por otros pasillos y otras salas pero en definitiva es atendido. Pero, a sincerarse se ha dicho: ¿quién si no está desangrándose o padeciendo dolores espantosos iría por estos días a estos lugares donde el virus es el lógico centro de atención? A esta lógica tan común como refutable es a la que llaman a revertir los preocupados galenos.

Si en condiciones normales le sacamos el culo a la jeringa, en este contexto nos sobran las excusas. En palabras de las organizaciones de la salud, esto ha producido un "cimbronazo sanitario". Otro, claro.

Reconocen que los sistemas de salud a nivel global se encontraron rápidamente desbordados frente a la veloz propagación del virus, por lo que ahora deben empezar a revertir ese complejo cuadro de situación. Y eso implica, alertan una vez más, no desatender las enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, oncológicas y respiratorias, entre otras, las cuales según la Organización Mundial de la Salud causan unas 5,5 millones de muertes por año en las Américas del Norte y del Sur.

Y en esto de los mensajes de empatía y solidaridad, se suma a los de Alberto, el gobernador y los intendentes, el de la Confederación Médica de la República Argentina (Comra) que le pide a la población "ser responsables en el respeto de las normas de autocuidado durante la pandemia". Esto implica respetar todos y cada uno de los protocolos sanitarios, pero también cuidar a los médicos y a todo el personal esencial de los equipos de salud "que están poniendo la vida, literalmente, para preservar la salud de la población", dicen desde la entidad nacional. Y dejan flotando una pregunta retórica como para cerrarnos el tapabocas: "Si nos quedamos sin médicos y enfermeras, ¿quién atenderá a toda la población?". Eso, ¿quién?

#Resaltador

Romper para innovar

"La disrupción es una forma de innovación, ya que es un proceso que crea un valor nuevo. Además, es un tipo de innovación que hace que lo anterior se vuelva obsoleto, ya sea un producto, un servicio o un hábito. La disrupción provoca un reemplazo. Por eso, en el entorno actual del covid-19 es crucial la disrupción: al cambiar muchos ámbitos de manera forzada, hay una ventana que nos invita a ese reemplazo".

{ Ivan Bofarull, experto en tecnología, docente y responsable de innovación de Esade, en Retina }

#ALaCabeza

Cómo afecta la pandemia nuestras mentes y cambian las conductas, por Mariano Sigman para TEDxRiodelaPlata. Sigman (48) es licenciado en Física y doctor en Neurociencia. Se dedica a hacer experimentos para ver cómo se comportan las personas ante dilemas de diversos tipos. En el contexto de la pandemia, se encuentra frente a uno de los experimentos más grandes de la historia de la humanidad, por eso aquí cuenta qué observa acerca de las múltiples reacciones que plantean interrogantes de cómo pensamos las personas, las familias y los gobiernos a la hora de tomar decisiones.

#Solapa

Que el privilegio no te nuble la empatía, de Ita María (Planeta, 224 páginas, $420).

"Que el privilegio no te nuble la empatía" fue una frase que se volvió viral en redes sociales, saltó a pancartas y camisetas, e hizo clic con muchas personas porque puso en escena conceptos, temas e ideas que son el motor de las marchas y protestas que sacudieron a Colombia y a varios países latinoamericanos desde el año pasado. Ita María, economista, feminista e influencer digital, la escribió en sus redes sociales en 2018 y la convirtió en la bandera de su transformación personal, que la condujo a la vez al feminismo, el activismo, la movilización política y a conectarse con toda una generación inconforme y contestataria.

