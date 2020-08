Le robaron y le escribió una carta al ladrón agradeciéndole por no matar a su hermana

Un comerciante de la ciudad bonaerense de La Plata tuvo una curiosa reacción al enterarse que su hermana había sido asaltada cuando cerraba el negocio: le escribió una carta al ladrón agradeciéndolo por no matarla.

El hecho se registró el martes pasado cuando Soledad estaba a punto de cerrar el local. Un joven le preguntó por "una remera de adulto", pero terminó siendo un ladrón que minutos después la amenazó con un arma y escapó con toda la recaudación del día.

“Esperé un día para digerir el hecho que vivimos. Y ser muy cauto y consecuente con lo que expreso. No me queda otra que agradecerte por sólo robar y no llevarte la vida de mi hermana. Hoy puedo abrazarla, visitarla, reír y llorar con ella”, escribió horas después Gastón Tocho en su perfil de Facebook.

CARTA ABIERTA A UN LADRON Esperu00e8 un du00eda para digerir el echo que vivimos y ser muy cauto y consecuente con lo que... Posted by Tocho Humano Hormiga on Wednesday, August 19, 2020

"Ella puede ver a su familia y sobrinos por más que anoche sufrió el típico trauma. Hoy se despertó y pudo desayunar. Cuántas personas no tienen este final feliz, cuántas personas se despiertan con un familiar hecho pancarta", se lamentó el comerciante.

"El final feliz para nosotros fue que mi hermana está bien", le contó Gastó a TN, y destacó que pese al dramático momento que vivió, Soledad apenas recuerda que el sujeto llevaba puesto un barbijo y una campera de cuero. "Estaba muy nervioso, la hizo tirar al piso y se dio a la fuga", agregó el joven.

El comerciante contó que en el apuro por salir del negocio el ladrón casi se lleva el Posnet creyendo que era un celular. "Nunca nos habían robado con la violencia de un arma de fuego. No se llevó mucho dinero porque las ventas han caído mucho por la pandemia", cerró el comerciante.