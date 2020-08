Será piloto de avión: ¿quién es la mendocina que nos representará en el concurso Miss Mundo?

View this post on Instagram

Gente hermosa!!! Estoy representando a Mendoza en Miss Mundo Argentina ud83cudde6ud83cuddf7 estoy dando a conocer mi gran proyecto social @mujeres__seguras me ayudan con un voto? Tienen que seguir a @missargentina.tv y darle like a mi foto! Muchas gracias ud83dudc51u2764ufe0fu2728