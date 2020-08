Habló el verdulero al que le incautaron la mercadería: “Me trataron como si fuera un ladrón”

Juan Carlos Osudar es verdulero y el jueves pasado sufrió la incautación de la mercadería de su puesto por parte de agentes del área de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata en el marco de los controles por la pandemia de coronavius. “Me trataron como si fuese un ladrón”, se lamentó el hombre, que había vuelto a trabajar desde hacía unas semanas.

“Llegaron como siete autos y camionetas. Hicieron un acta y me dijeron que no podía estar ahí, que no podía vender porque no estaba autorizado a hacerlo. El tema es que siempre había vendido ahí, nunca me habían pedido autorización. Ese puestito está en ese lugar hace unos cinco años, nunca hubo problemas. Además no es una ruta muy transitada”, contó Osudar en diálogo con Infobae.

En el video del operativo, que se viralizó en redes sociales, se ve al personal municipal cargando los cajones de manzanas, mandarinas, limones y lechugas que el hombre estaba vendiendo.

En el puesto sólo dejaron una mesa, la balanza y una silla blanca de plástico. “Lo más inexplicable es la cantidad de policías para levantar la fruta. Con una camioneta y dos agentes era suficiente. Fueron como si estuviera vendiendo droga. Es algo que no comprendo. Es verdad que no tenía autorización, pero nadie la tiene. Es una vergüenza que le hagan eso a la gente que quiere trabajar”, se lamentó Osudar.

Osudar tiene 57 años y es padre de dos hijos, Maximiliano (34) y Áxel (22). Durante toda su vida fue fletero, siempre transportando verduras y hortalizas. Pero desde hace dos años no tiene trabajo fijo y se dedica a hacer changas.

El operativo fue filmado por los propios agentes platenses. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales por el cantante de cumbia David Adrián Martínez, conocido como El Dipy. “Lloré. Lloré de verdad”, escribió el cantante al compartir el video.

Unos minutos después, El Dipy volvió a publicar un comentario sobre el video, pero esta vez mencionando al actor Pablo Echarri, con quien venía de mantener un cruce en redes por un comentario sobre el lenguaje inclusivo. “¿No comentó nada @echarripablo1 de esto? ¿Ah no? Mala mía che. Perdón”, ironizó el cantante.

En un hilo de tuits, el cantante inició luego una cadena para ayudar a Osudar. “El que sepa quién es esta persona y sepa cómo ubicarlo, avísenme acá por favor. Entre todos lo podemos ayudar a recuperar el dinero gastado en todo lo que se llevaron. Vamos loco, si no nos ayudamos nosotros nadie lo va hacer. Está claro eso. Somos muchos los que lo queremos ayudar sin pedir nada a cambio”, agregó el cantante.

La movida dio resultados y ambos pudieron contactarse. “El Dipy se comunicó conmigo a través de un empresario de nombre Jonathan y lo voy a ver el martes. La verdad no sé qué me va a decir. Pero bueno, le agradezco la ayuda y la preocupación”, confirmó Osudar.

El verdulero fue ayer hasta el juzgado 3 de La Plata. “Me dijeron que me iban a cobrar una multa y que para retirar la mercadería tengo que ir con un abogado, mostrar los recibos de compra y que tengo que pasar por bromatología. Nadie en Olmos tiene recibo. Es una actividad que casi siempre se maneja en negro”, se lamentó el hombre, quien ya dio por perdida la mercadería. "Sólo quería trabajar y me trataron como a un delincuente", completó el verdulero.