¿Estás pensando en transformar tu empresa? Te presentamos una propuesta

Guadalupe Pena y Lillo es consultora cuántica. Se trata de un método que creó a partir de muchos años de estudio y formación que comenzó con la carrera de analista en Administración de Empresas, luego como Coach Internacional, acompañante en BioNeuroEmoción y otros campos vinculados con la ciencia de la física cuántica; herramientas que aplica en las consultas por temas particulares o familiares y además, dada su experiencia de mas de 22 años en consultora de empresas familiares, aplica también en este campo.

Asegura que a través de su método pueden lograrse transformaciones profundas y radicales. Explicó que cuando hablamos de este tipo de procesos aplicados a organizaciones y empresas -sean unipersonal o familiar- implica hacer un stop para tomar conciencia que nuestra empresa es una entidad con la cual nos relacionamos y que se su creación y funcionamiento está basada en nuestro paradigma personal: ese conjunto de creencias conscientes e inconscientes que tenemos a partir del cual interpretamos y creamos nuestra realidad y establecemos relaciones.

Sin duda hacer este tipo de revisión requiere de un proceso de contemplación y de introspección, porque implica un autoconocimiento en un mayor nivel de profundidad.

Procesos que en la vorágine del día a día de llevar adelante tus negocios, quizá no hay tiempo y espacio para ello. En este contexto que estamos viviendo de un parate obligado respecto a nuestro nivel de productividad, que nos tira a reinventarnos y cambiar, nos pareció desde MendozAprende una buena propuesta para presentarles y que puedan tener en cuenta un método posible para repensarse junto a tantas otras opciones disponibles. Conocé acerca de las claves de esta propuesta en la entrevista en vivo que hicimos en el Instagram de MDZ Online.

Una de las piezas claves afirmó es analizar el nivel de coherencia que la empresa tiene con quien yo soy. Esto implica preguntarnos acerca del sentido que tiene para nosotros lo que hacemos, para qué lo hacemos, cuál es la misión, el impacto personal y social que pretendemos generar y la manera en cómo funciona a nivel de relaciones humanas; todo lo cual debe estar en sintonía con nuestros valores fundamentales. Planteos que necesitamos hacer para reorganizarnos y reinventarnos.

Otro aspecto fundamental es colocar al capital humano en el mismo valor de los otros recursos principales de la empresa, pues es el motor fundamental de la organización. En este sentido destacó la importancia de focalizar en el bienestar de los equipos que conforman nuestra empresa, dado que “somos seres multidimensionales, que no podemos dejar fuera de la empresa todo lo que nos sucede a nivel no solo físico sino mental y emocional. Si el nivel de bienestar es alto y el clima laboral es óptimo se refleja inmediatamente en el nivel de productividad de la empresa”, afirmó.

Indagando sobre el concepto de lo cuántico afirmó que “se trata de buscar lo imperceptible, eso de lo que no somos conscientes pero que sin embargo nos vibra. Porque cuando uno se da cuenta de "eso", es en un instante que puede hacer una transformación profunda, puede sanarse el cuerpo, pueden liberarse cargas emocionales o transgeneracionales”

Continuó diciendo que “el 95% del día estamos operando con esta energía que no somos conscientes, y para mi lo más lindo es interpretar ese lenguaje en el que pasan cosas que no se explican con la cabeza, son experiencias, sensaciones, me gusta llamarlos pequeños milagros de percepción que te cambian la vida”

Afirmó que es un lenguaje potente y poderoso, ya que “una persona que vive una situación específica en la que está sufriendo, no tiene un norte o no esta pudiendo lograr lo que se propone, tiene un bloqueo. Por eso cuando comenzas con un camino de autoconocimiento lo que entendés es esa información imperceptible que hace que estés vibrando de esa manera”

Sobre el contexto actual que estamos viviendo afirmó que es un momento para recuperar nuestro poder natural ya que no nos estábamos relacionando de una manera muy contributiva con nosotros mismos, con nuestra empresa, con la materia, con el dinero, con nuestros pares, hijos, con la pareja y con el planta tierra “creo que estamos ante una situación en que lo mejor es sacarle el mayor provecho posible, no distraernos, sino mirarnos y animarnos a cuestionarnos cómo estamos viviendo, cuál es mi motivación de todos los días, si las relaciones que tengo me contribuyen, cuál es mi responsabilidad sobre lo que me sucede y lo que sucede en el planeta”, expresó.

Entrando en el mundo de las organizaciones afirma que no es lo mismo la visión de una empresa hoy respecto al momento en que se fundó. El mundo va cambiando, hay innovación “es fundamental redefinir el concepto de éxito, hoy tiene mucho que ver con una experiencia de sentirme pleno en muchas áreas de mi vida, no solamente la parte económica.Han cambiado las estructuras de las empresas, el diseño de los espacios de trabajo. Se habla mucho de tecnología y se avanzó en ese sentido, pero se dejó un poco de lado el factor humano. Hoy hay herramientas muy potentes para lograr resultados rápidos, siempre propongo un departamento de coaching , donde las personas puedan entender por qué le está pasando lo que les está pasando”

Destacó que se trata de generar un cambio que promueva un paradigma de cooperación en las organizaciones y para ello afirmó que “somos seres individuales que para trabajar de manera cooperativa necesitamos estar en coherencia interna y tener herramientas a mano. De esta manera puedo estar más liviano, disponible, contributivo y productivo dentro de una organización. Tenemos un campo electromagnético desde el que irradiamos información y esa información se comparte con el que tenés al lado. Por esto es muy importante el ambiente de trabajo, pero no que esté lindo el lugar solamente, sino el ambiente energético que lo voy a generar yo con mi propia energía”

En suma su mirada se centra de tomar conciencia que una empresa es una organización conformada por personas y lo que nos sucede a nivel energético y vibratorio es determinante de lo que sucede en una empresa.

Sobre cómo lograr este estado de coherencia interna explicó que “somos seres integrales, pensamos sentimos y actuamos; y cuando estamos en coherencia, estos tres yo están equilibrio. El cerebro, el corazón y el estómago tienen sus propias neuronas, eso es información, y toda esa información tiene que estar balanceada”

Remarcó la importancia de crear un ámbito cooperativo que genera sinergia en la empresa a diferencia de los ámbitos competitivos que promueven un estado de estrés permanente en las personas lo que disminuye su capacidad productiva.

“Hoy el replanteo fundamental es hacia dónde queremos ir. Hoy se habla mucho de ecología y sustentabilidad, que debe aplicarse a las organizaciones”, afirmó.

Destacó como otro de los grandes beneficios de hacer estos procesos, y sobre todo en empresas familiares, el hecho de que hoy vemos que el mundo gira a pasos acelerados, tenés que estar atento a la novedad, lo que implica agiornarnos y no mantener estructuras por tradición, basadas en creencias y principios de antepasados.

Se trata de permitirnos ponerle nuestra propia impronta, sea una empresa familiar o unipersonal, porque uno como persona también va cambiando con el correr de los años. Quizás hoy los intereses y necesidades personales cambiaron y eso se debe reflejar en el alma de la organización también.

Destacó que para encarar este tipo de proceso de transformación es imprescindible trabajar en todos los niveles de mando e incluso empezar por los más altos, los propietarios, fundadores y directores; en este sentido resaltó “que uno de los grabes problemas en los seres humanos es la falta de herramientas en la comunicación, por eso es importante que todos hablemos el mismo idioma”

Otro aspecto importante de por qué es tan eficaz cuando uno trabaja en el plano de sus creencias es porque a partir de ellas es que uno crea su realidad.

Desde esta mirada afirma que “el hombre crea aquello que cree, para crear otras cosas debemos revisar lo que estamos creyendo y ponerlo en jaque”

Trabajar para cambiar las creencias es un desafío importante y sobre el que van a presentarse resistencias; sobre todo en las empresas familiares en las que además está implicada la trama familiar, el paradigma o modelo de organización de esa propia familia, los modelos relacionales aprendidos, las formas de resolver o no resolver conflictos, lo que es imposible no pensar que no se traslade a la empresa. Para trabajar en las empresas familiares utiliza como herramienta el transgeneracional “porque pasan cosas y no siempre se sabe por qué pasan, a veces no somos conscientes de cuánto y cómo nos vive la familia en nuestro interior. Descubrir cuál es esa información que nos vive sin juzgarla y con muchísimo amor, es clave”, afirmo.

Guadalupe resaltó que lo que más empodera a una persona es cuando decide descubrir quién es y elegir; cuando se conecta con su ser y decide actuar desde allí.

-Si me he decido por encarar un proceso de transformación en mi empresa, ¿Qué encuentro en tu consultoría?

- Un cambio de conciencia, conectarte con algo sustentable, ecológico, tener distintas herramientas y fuentes de inspiración a la hora de desarrollar tu propio negocio. Comprender por qué y para qué vivís lo que vivís y tenés los resultados que tenés. Definir objetivos reales que tengan que ver con proyecto de vida, autoconocerte, aprender herramientas de comunicación para generar algo en el otro, en el cliente, en el proveedor, en mi par, en mi inversor; y también para hacerme cargo de todo lo que estoy viviendo.

-¿Qué pasa en una empresa familiar si uno quiere encarar este proceso y otro con el mismo nivel de decisión, por ejemplo un hermano, no quiere hacerlo?

- Creo mucho en el poder de la intención, siempre vas a encontrar resistencias en el clan en que cada uno quiere sostener su punto de vista y su creencia, pero en cuanto a las empresas el cambio contagia. Si vos crees en vos mismo las herramientas te llegan para cambiar, pero tenés que creer que las podés crear.

Para finalizar tomo la reflexión de uno de nuestros seguidores que dijo “ recomiendo el libro el hombre en busca del sentido, que enseña cómo aún en las condiciones más apremiantes tenemos la posibilidad de elegir, aunque sea en el holocausto, como narra su autor”