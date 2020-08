Zurdos: un neurólogo explica cuáles son las habilidades que desarrollan más

Si bien no existen demasiados estudios sobre el tema, se piensa que entre el 10% y el 15% de la población del mundo es zurda. El 13 de agosto. ¿Algunos famosos que compartieron esta característica? Diego Maradona, Lionel Messi, Barack Obama, Fidel Castro, Martina Navratilova, George W. Bush, Rafael Nadal, Muhammad Ali e incluso Leonardo Da Vinci. Sin embargo, la historia muchas veces los condenó.

Ned Flanders, el dibujo animado zurdo más famoso.

Desde épocas antiguas, los zurdos fueron emparentados con enfermedades, maldiciones y malos augurios así como prejuicios, a tal punto de ser obligados a utilizar la mano derecha, incluso atándoles la izquierda.

Más allá de que estas creencias ya son parte del pasado, las dificultades persisten, pues la verdad es que el mundo está armado para los diestros. Justamente por esto se creó el Día Internacional del Zurdo, jornada mundial que promueve Lefthanders International cada 13 de agosto desde el año 1976, con el fin de dar publicidad y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas.

José Luis Etcheverry es neurólogo, especialista en enfermedades raras, trastornos del movimiento y Parkinson manifestó que antes se pensaba que era una cuestión cerebral el hecho de ser o no zurdo, pero estudios de la Universidad Ruhr de Bochum, ubicada en Alemania, detallaron en un artículo publicado en la revista científica eLife que lo que define si seremos zurdos o no tiene origen en el seno materno; pero su causante no es el cerebro, sino la médula espinal.

Durante una entrevista en el programa El Permitido de MDZ Radio, el doctor explicó que "la dominancia ya está determinada en la octava semana de gestación", precisa el profesional, que es miembro del Instituto de Neurociencias de Buenos Aires y de la Fundación Cenit. "Cuando uno hace ecografías en la semana 13, hay muchos chicos que podés verlos chupándose el dedo de la mano izquierda", sigue.

"No es que los zurdos van a ser más inteligentes que los derechos. Pero sí se puede decir que hay funciones cerebrales que los zurdos tendrán más desarrolladas. Recordemos que al ser zurdo, el hemisferio del cerebro más desarrollado es el contralateral, en este caso el derecho. El hemisferio derecho es el que tiene que ver con la creatividad, con las matemáticas".

"Es muy probable que los zurdos sean mucho más rápidos y más precoces: esto es lo que se ve en la práctica. Son más hábiles en las matemáticas y más rápidos en lo que es el procesado de la información". especifica Etcheverry.

"Van a tener más habilidades en lo artístico. Particularmente la gente que es zurda tiene algo que nosotros llamamos 'diversidad de ideas': a partir de conocimientos que todos tenemos, ellos pueden crear cosas con más facilidad y más espontaneidad que los diestros".

El neurólogo además habló sobre las importantes personalidades que fueron zurdas, la forma en que la historia los ha tratado, y dio consejos de cómo considerar a los zurdos en la vida cotidiana.

Para escuchar la nota completa, hacé click aquí.