Sólo 65 personas recuperadas donaron plasma en Mendoza

En la carrera desenfrenada por encontrar una solución a la situación sanitaria que ha embargado nuestras vidas hace casi 5 meses, el tratamiento con plasma ha ido dando algunos resultados positivos.

A pesar de los esfuerzos por realizar una campaña convocando a la gente en Mendoza a solidarizarse y donar plasma, muy pocos se movilizaron. De las 100 personas que se presentaron como posibles donantes en la provincia, sólo 65 resultaron aptas.

Vale la pena destacar que hay 891 pacientes recuperados pero que no todos podrían ser donantes aún, ya que luego del cambio de protocolo para otorgar las altas médicas, que se dan sin prueba de PCR negativa y en menos días, el tiempo para poder donar es más largo.

El plasma es la respuesta del sistema inmune a una infección. Cuando una persona se infecta la respuesta inmune produce anticuerpos con las células de los glóbulos blancos que van a defender al cuerpo de aquello que lo enferma. Por eso, siguiendo lo que establece el Ministerio de Salud de la Nación, cada institución adhiere o no y lo adapta a un protocolo propio para atender a quienes estén allí internados.

Cada centro de tratamiento desarrolló su propio protocolo para el uso de plasma convaleciente en el paciente con infección moderada a grave por coronavirus. En el caso de nuestra provincia los hospitales que lo incorporaron son el Central, Lagomaggiore, Paroissien de Maipú, el Hospital Schestakow de San Rafael, Santa Isabel de Hungría, el Hospital Español, la Clínica privada A mano, el Italiano, la Clínica de Cuyo y el Perrupato en San Martín.

En el caso de ser un voluntario y querer donar, los lugares asignados son el Centro Regional de Hemoterapia (CRH), el Hospital Italiano y el Hospital El Carmen. Para ello, hay que tener en cuenta que no hay ningún riesgo de perder la inmunidad y reinfectarse.

Según explica Pedro Ruiz, el director del CRH, se han estudiado un centenar de posibles donantes y 65 de ellos han resultado aptos. Es un número muy bajo, teniendo en cuenta que hay 891 personas recuperadas en Mendoza que podrían presentarse.

Si bien es cierto que el tratamiento con plasma es hasta ahora experimental y que no hay ningún dato publicado respalde su utilidad, es cierto que se ha implementado en gran número de casos dónde se vio mejoría. Así lo explica el Dr. Matín Hojman, Coordinador de la Red de Infectólogos de CABA.

"En este momento lo que se puede decir por ahora, es que es otra de las líneas de investigación que hay con respecto a la búsqueda de un tratamiento y que tiene la ventaja de que es relativamente fácil de conseguir si logramos que la gente done en los lugares que hay en cada sector para donar, porque eso permitiría usarlo en más personas y evaluar mucho mejor su utilidad o no".

Tanto su donación como recibir el tratamiento no tiene mayores contraindicaciones, aseguró el especialista. Sólo en los casos en que se trate de menores a 18 años, o que se esté cursando un embarazo, o personas con alguna enfermedad crónica con expectativa de vida menor a dieciocho años, o que reciban diálisis no se recomienda este tratamiento. Por eso, se remarca que tiene un amplio espectro de pacientes que pueden recibir el plasma y no llegar a un cuadro agudo de la enfermedad. Además vale destacar que el procedimiento de extracción para los donantes es muy simple.