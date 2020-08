Los tres signos del zodíaco que aburren a todos

No a todos nos divierte lo mismo. Hay quienes buscan emociones fuertes de manera permanente, mientras que para otros es fácil divertirse con actividades tranquilas para las que no hay ni que salir de casa.

Por eso no es de sorprender que haya personas que nos puedan resultar aburridas. En la mayoría de los casos, se trata de quienes no comparten intereses con nosotros, por lo que no tenemos nada para hablar.

Pero también hay algunas personas que son directamente somníferas, y que pueden hacer bostezar a todo el mundo, por más interés que puede intentar poner. Conocé a los tres signos del zodíaco que más aburren.

Capricornio

Lo que pasa con los nacidos bajo este signo es que son los más monotemáticos de todo el horóscopo. En realidad sólo tienen una preocupación, que es avanzar en lo laboral y conseguir dinero, un ideal que no todos comparten.

También se dedican a eso de manera permanente, por lo que es raro que los capricornianos tengan tiempo para enfrascarse en actividades realmente divertidas.

Escorpio

Su intensidad no es para todos. Los nacidos bajo este signo son apasionados, pero a veces se obsesionan con algo y esa no es una característica agradable.

Los escorpio se obsesionan con facilidad.

Además sienten rechazo por hacer planes, lo que lleva a que muchas veces sólo se queden en casa sin nada que hacer. Los escorpianos aburridos son además algo peligrosos, pues pueden buscar pelea para entretenerse.

Virgo

Su inteligencia hace que los regidos por Mercurio les parezcan fríos a los demás, lo que los predispone de mala manera para pasar un momento relajado con ellos.

Pero cuando tienen ganas, los virgo se pueden soltar, y dejar de hablar de temas profundos para relajarse y dejarse llevar por un buen momento. No pasa muy seguido.