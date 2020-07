La pesadilla de una madre: le robaron el auto con el nene adentro y lo tiraron a las pocas cuadras

Una madre vivió un momento de pesadilla en el barrio San José, de Lomas de Zamora, cuando dos delincuentes le robaron el auto en el que se encontraba su pequeño hijo.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que se produce el desesperante hecho. La mujer se encuentra cerrando el portón de su casa cerca de las 16 del jueves, cuando dos personas se acercan y se suben al vehículo que estaba estacionado.

El video muestra cómo la madre se resiste al asalto, pero lo que no se puede apreciar es que en el asiento trasero se encontraba el pequeño hijo de la mujer, al que no bajan durante el robo.

Luego de arrastrar a la víctima, los ladrones se escaparon con el nene de seis años todavía en el vehículo. Según contó la familia, los delincuentes terminaron golpeando al nene en la boca, y lo bajaron a las dos cuadras.

Sobre el pésimo momento vivido, la mamá contó que "sentí que me moría porque ellos no paraban, grité con todas las fuerzas para que salgan mis vecinos". "Lo tiraron en la otra cuadra. Lo vi cuando venía con su boca sangrando", agregó.

Además, entre lágrimas, explicó que "es mi único nene, casi lo pierdo antes que nazca, no puedo tener otro. Sentí que se llevaban todo, no me importó el auto. Me desesperé, no me importó que tengan armas".