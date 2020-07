"¿Vuela?": las burlas y comentarios insólitos que desató la venta de un bicicleta de más de $1 millón

Que la inflación y el tipo de cambio no favorece a los argentinos no es ninguna novedad, pero una publicación por la venta de una bicicleta por la que piden más de $1 millón desató una catarata de burlas y comentarios insólitos hacia la persona que intenta vender el rodado.

La bicicleta es de una marca reconocida y fue diseñada especialmente para carreras cross country, además de ser construída con carbono casi en su totalidad, lo que la transforma en tope de gama para su categoría.

Para los que están en el tema, el precio de la bicicleta no parece ser tan descabellado dada la excelencia del rodado, pero quienes han ingresado a la publicación en la plataforma de venta más conocida del país no quieren ofertar por ella, si no burlarse de quien está administrando el posteo o realizar comentarios que hagan reír al resto de los participantes del foro.

¿Con esta bici Izquierdoz alcanza al Pity Martínez?, ¿Puedo ir esquivando balas con mi bicicleta?, ¿Viene con varios jubilados como custodia? o ¿ Se puede viajar con la bici por la estratosfera y llegar a Japón en 1 hora y media?, son algunas de las preguntas que le dejan a Fabricio, el amable vendedor que se toma el tiempo de responderlas o leer los hilarantes comentarios.

La extrema solemnidad de Fabricio para responder también hizo que coseche un pequeño club de fans entre los comentarios y ya no faltan los "Te quiero mucho Fabricio", "Buen dia Fabricio! Como amaneciste hoy?", "Fabricio un amor de vendedor" y "Señor Fabricio, usted merece estar el la LOGIA DEL BUEN GUSTO", entre otros.