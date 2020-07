Atención: mirá lo que hará Google con los archivos de tu celular

Google One, el servicio de almacenamiento en la nube de Google, podrá hacer una copia de seguridad de los archivos de todos los celulares con iOS o Android de forma gratuita.

Desde la empresa explican que la copia de seguridad automática del teléfono estará disponible en los dispositivos Android, incluso si el usuario no cuenta con la suscripción paga de Google One. En el caso de los iPhone, una nueva aplicación iOS será la que permitirá a los usuarios almacenar fotos, videos, contactos y eventos del calendario en la nube de Google.

“Para brindar esta tranquilidad a más personas, estamos haciendo que algunas funciones de Google One (copia de seguridad del teléfono y una nueva herramienta de administración de almacenamiento) sean gratuitas para los usuarios de Google donde Google One esté disponible. Puedes hacer una copia de seguridad de tus dispositivos y limpiar tus archivos en Google Fotos, Google Drive y Gmail, todo en la nueva aplicación Google One para Android e iOS”, se menciona en el comunicado.

Estas copias se harán empleando los 15 GB de almacenamiento que vienen con cualquier cuenta gratuita de Google, mientras que se realizarán sin límite ninguno para los usuarios de Google One que pagan su suscripción por un precio que parte de los 1,99 dólares al mes por 100 GB.

Por otra parte, se añadió una nueva herramienta para administrar y limpiar fácilmente el almacenamiento en la aplicación Google One de los archivos en Drive, Gmail y Fotos. De esa manera se encuentra una manera más sencilla para visualizar cómo se usa el almacenamiento y liberar espacio, publicó el portal Infobae.