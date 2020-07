Jazmin Calcarami: "La creatividad es un camino de autodescubrimiento y se alimenta de la libertad de ser"

Jazmin Calcarmi es artista, experta en make up y además de su exitosa carrera, fundó su escuela Kabuki Make up School. Afirma que su gran pasión en esta faceta educadora es acompañar a las personas a descubrir su potencial creativo y desarrollarlo. La creatividad no es una cualidad reservada solo para quienes se dedican al mundo del arte, sino que es una cualidad que todos tenemos, que podemos descubrir y desarrollar y que verdaderamente nos potencia en muchísimas facetas desde lo laboral a lo personal.

Repasá la entrevista completa que hicimos en el ciclo MendozAprende en el vivo de Instagram de MDZ Online y conocé las claves para descubrir y potenciar tu creatividad.

“Todos somos creadores, como personas manifestamos lo que tenemos, nuestra cabeza y nuestro sentir forma parte de la creación, sea lo que sea a lo que nos dediquemos. Todo el tiempo hay un hacer y lo ideal es que nuestro hacer esté en sintonía con lo que deseamos; la creatividad es un camino de autodescubrimiento, está muy relacionada con lo que somos. Se alimenta de la libertad de ser, es un terreno interno en el que están nuestros sueños y deseos profundos y cómo llevarlos a la realidad; por eso la creatividad tiene que ver con la inteligencia, con ver las posibilidades en todo”.

- Uno suele asociar la creatividad con lo original, sin embargo me hace mucho sentido esto de que la creatividad tiene que ver con crear y estamos creando todo a cada minuto en nuestra vida. En este proceso de manifestar nuestros sueños y deseos te referiste a dos grandes temas para empezar a abrir nuestra creatividad: encender el deseo y conectar con la libertad de ser.

- Lo primero que tenemos que hacer es romper con la idea no creerse creativo, que te fluyan ideas es consecuencia de que abras tu espacio creativo y para eso tenemos que revisar los límites que nos hemos impuesto. Obvio hay limites externos pero el primer límite es el interno, nuestros propios juicios y creernos no creativos. Tenemos que identificar nuestros miedos. Hay un prejuicio colectivo acerca de la creatividad como algo que no es económicamente rentable y hay que romper esa idea, puede coexistir la sensibilidad creativa con el orden sistémico que necesitas desde lo empresarial. Luego hay miles de situaciones externas que pueden condicionarte, la familia que naciste, tu pueblo, tus posibilidades económicas; pero insisto lo primero es darnos esa posibilidad interna de abrir y empezar a desear, después lo de afuera se va dar. Y una vez que rompiste los límites, sacas el ego, los miedos, el juicio, tenés que empezar a alimentar el espacio creativo que abriste.

Abrir tu espacio creativo no solo tiene que ser para algo, puede no haber otra finalidad más que descubrir tu creatividad porque ella es energía que está dentro tuyo y que es expansiva entonces te va a potenciar; con ella podemos materializar cosas y se siente mucha felicidad cuando uno puede materializar sus sueños.

Sobre la originalidad hay que soltar la comparación y la copia, primero es abrir y empezar a hacer y después vas a encontrar tu forma y estilo sea donde sea que lo apliques.

Leyenda

- ¡Qué vinculado está abrir tu creatividad y nutrirla con tener una autoestima sana!

- Esta totalmente vinculado, se requiere mucha valentía para decir yo soy esto, quiero esto deseo esto y realmente ir por eso.

- ¿Cómo es el momento de inspiración, cómo hago para reconocer esa chispita que es por donde tengo que meterme?

- Hay diferentes instancias porque hay personas que aun no conectaron con eso. Para esos casos lo primero es anotar todo lo que se te viene a la cabeza, vaciar la cabeza y el corazón de todo lo que querés hacer, aunque sea absurdo y ridículo, hay que anotar y no mirar, hay que tomar distancia y releerlo en un mes por ejemplo.

También es importante generarte un espacio, ir a un taller con un referente o guía o alguien que a vos te inspire; hay que dedicarle un tiempo, de soledad para vaciar y de exploración que es el taller. También generar grupos creativos, con amigos y juntarse a hacer cosas con el simple hecho de disfrutarlo, más allá que te dediques a eso.

Obvio que lo económico es importante, pero son dos cosas distintas. Por un lado esta explorar y desarrollar tu creatividad, y por otro lado después veras cómo y de qué manera generás lo económico. Hay que confiar en que si verdaderamente es lo que amas y le pones energía va a funcionar, vas a encontrar el cómo. Pasa que a veces somos nosotros los que nos boicoteamos y otra vez se trata de encontrar el miedo.

Tenemos un montón de áreas en nuestra vida y la creatividad es una más a la que hay que prestar atención. Hay que escuchar nuestros deseos e ir a la acción porque en la acción vas a descubrir tu creatividad y en la acción vas a ir creciendo en eso.

- ¿Cómo hacemos para ubicar la mirada del otro , la crítica en un lugar que nos construya y no que limite nuestra creatividad?

- La mirada del otro empieza a diluirse en la medida que nosotros tomamos confianza en nosotros y en lo que hacemos. Por eso es importante el hacer, porque aunque hayan cosas que te gusten o no, siempre hay una alegría en el hacer, algo se logra en eso. Cuando empezás a hacer algo hay una parte incómoda pero vos tenés que seguir ahí, atravesarla hasta que después de la incertidumbre de a poco empieza a surgir tu idea y vas tomando pequeñas decisiones, obvio previo hay una preparación de técnicas que conociste, el maquillaje puntualmente tiene una particularidad que es super vincular, estás trabajando sobre otra persona, casi lo que haces lo hacés entre los dos.

Tomo esos momentos de no entender o del error como algo a favor, que se trata de un terreno nuevo al que llegué y es ahí donde aparecen las cosas nuevas. De hecho de los errores, si aprendemos a no frustrarnos podemos ver que eso nos hizo hacer un giro en la idea y podemos terminar en algo mucho más copado o retocamos el error pero quizás me dio una idea nueva para otro momento. Tenemos que estar abiertos a mirar eso. La satisfacción de hacer es lo que te hace continuar y en ese continuar la confianza se va agrandando y va ser muy distinto cada próxima vez que lo hagas.

- ¿Cómo te inspirás?

- Yo soy muy visual y veo composiciones y colores y texturas en todo, me inspira todo todo el tiempo, la naturaleza, la calle, las sombras, los colores, las texturas, cuando viajo saco muchas fotos de lo que me inspira, es un alimento constante. Yo realmente lo que enseño es a abrir los ojos , a mirar el mundo de una manera distinta, no a mi manera pero que cada uno abra y vea lo que hay alrededor y descubran lo que les gustan e inspira, hay que estar presente, observar y ver que te hace sentir, qué te trae tu entorno.

- La creatividad por lo que decís tiene mucho de construir un espacio de intimidad primero, no hace falta tener la presión de mostrar mis ideas ya, puedo permitirme elaborarlas y luego cuando estén listas enfrentarme con esta otra parte de exponerlo.

- Con toda esta vorágine que veníamos, con tanta velocidad y exposición en redes sociales, todo eso es súper opresor de la creatividad. Necesitamos darnos espacios de contemplación , de calma. La creatividad tiene una parte de acción, pero también tiene de calma y contemplación.

Tanta información circulando en las redes puede generar limitantes sino se dónde ubicarla y cómo usarla, por ejemplo creer que todas tus ideas ya las hicieron. Las ideas están en el inconsciente colectivo y bajan nosotros somos canales, y nuestra forma es lo que cuenta, todo esta creado pero vos lo vas a crear de una manera única si realmente lo haces desde dentro no copiando, hay referentes, inspiradores, el tema es que lo puedas apropiar y tengas la confianza en exponer tu mirada, tu sentir o tu opinión sobre algo.

- ¿En comparación con otras décadas crees que hay disminuido la calidad de producción creativa?

- Siento que ahora todo es más superficial, como más rápido y es un modo de crear pero me parece que la creación mas en profundidad y dedicándole mas tiempo tiene otro desarrollo. Por ejemplo en moda lo que llevaba hacer una editorial, incluso los diseñadores hacían prendas particulares, ahora es todo ya hay que competir y factura entonces se le fue sacando valor a la creatividad, porque hay cosas que realmente requieren mas desarrollo, para ser original, profundo, de unión del equipo creativo.

En la música antes generalmente todo el disco era bueno, era la obra, no era solo un tema. Yo creo que esto que nos esta pasando nos muestra que hay algo que no está bien, que no hay disfrute, que el ser humano está muy estresado, hay algo de eso que ahoga. Es algo en lo que debemos reflexionar. Me doy cuenta que cuanto mas preocupada está uno menos fluye la creatividad.

Estar en un lugar de creación estar en una lugar brillante, expansivo en que podes admirar la belleza de la vida. El arte tiene eso de sanar sin darnos cuenta, sanamos haciendo, vaciando, no entendiendo necesariamente, hay cosas de la mente, pero también esta el cuerpo que vacía y se purifica.

- ¿Cómo te gustaría que fuera el mundo postpandemia?

- Que respetemos a nosotros y nuestros deseos, que no nos dejemos aprisionar, que como sociedad estemos más unidos y nos ayudemos. Creo que se despertó una mayor conciencia de agradecimiento, a través de las dificultades económicas uno valora y agradece más el que consume tu producto. La creatividad tiene que estar a full es lo que nos salva en este momento, asique esta bueno que se potencie. También esta experiencia colectiva nos coloca en una situación de que todos pasamos por lo mismo, nos hace iguales y espero que ese sentido de igualdad no lo perdamos. Me gustaría que se rompiera ese sometimiento o adormecimiento que a veces tenemos como humanidad de seguir ciegamente a algo, que podamos despertarnos. Que seamos mas consientes de cómo nos vinculamos con nosotros mismos y nuestro entorno y que sea con más amor, cuidado y respeto.