Rodrigo Quiroga: "Aunque el gobierno no lo reconozca, estamos cerca del colapso"

Ha pasado tanto tiempo, que parece una publicidad vieja hablar de "lavarse las manos con frecuencia". Lo cierto es que ahora es el momento para el que estuvimos reforzando esos cuidados, para aplicarlos ahora más que nunca. En estos últimos días la situación epidemiológica de nuestra provincia se ha ido modificando. El aumento de casos, ya reconocido como transmisión comunitaria por clusters, nos pone a una persona o un acto irresponsable de distancia con el coronavirus.

Por eso, entre mucha información confusa y una leve sensación de que "todo ya pasó" es importante retomar los datos. Desde MDZ Radio, dialogamos con Rodrigo Quiroga, bioinformático, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Córdoba en After Office. Se trata de un investigador que ha estado custodiando la información de calidad, desmintiendo lo falso y aportando desde su especialidad una visualización de "dónde estamos parados".

No entiendo a los funcionarios de Nación y CABA que intentan tranquilizar con datos engañosos.



No bajó la cantidad de personas internadas en terapia intensiva! Pasó de 472 a 993 en el último mes.



El % de ocupación sí baja, porque se agregan camas. Gráfico de @mmbarrionuevo pic.twitter.com/JlzUYe5EZB — Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) July 27, 2020

Si bien comparativamente con el resto de Latinoamérica estamos bien, no hay que perder de vista que la situación puede cambiar, porque si los casos continúan aumentando exponencialmente, nuestra situación no va a diferir demasiado de esas fotos lamentables que hemos visto en países vecinos. El bioinformático asegura que tanto el gobierno como la gente tendrá que esforzarse más e incluso "volver a una cuarentena estricta como la única manera de evitar el colapso sanitario".

El pasado domingo en un programa de TV, el Ministro de Salud Ginés González García habló de la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) diciendo que "no hay un riesgo cercano de colapso del sistema sanitario" y resaltó que "el 41% de las camas están disponibles". Aclaró el funcionario que no se trata de camas con respirador sino también con el personal necesario. Sin embargo, Quiroga afirma que si bien no hemos colapsado aún por las camas que se fueron anexando en este tiempo, los números no son los anunciados. "En un relevamiento que realizó una asamblea de residentes sobre las camas de terapia Intensiva, sobre todo en CABA" se revela que de las 450 que anunció el gobierno, el 30 % no son unidades de terapia intensiva con el equipamiento y personal que requieren, si no que se trata de 150 camas con un respirador.

Aunque a veces resulte difícil de pensar, "estamos en situación crítica con respecto al sistema de salud, no veo forma de evitarlo, a no ser que volvamos a una cuarentena con aislamiento estricto, no como la de julio", recomendó el bioinformático córdobes.

En un mapa que diferencia lo que sucede fuera del AMBA, Quiroga admite que se dieron situaciones distintas en las provincias como Córdoba, Santa fe o Mendoza. Hace unas semanas atrás fuera de Buenos aires y Chaco en general había muy pocos casos. "Cuando aparecía un brote se lo controlaba rápido", señala el investigador. Pero ahora esos brotes son cada vez más frecuentes y difíciles de controlar. Esto sobre todo se debe a ciertas actividades que no son compatibles con intentar mantener un número bajo de casos como los bares y restaurantes, son una actividad que por más que tengan protocolos, dificultan el rastreo y aislamiento de contactos", afirma.

¿Cómo salimos de esta? ¿Qué funciona y qué no?

Una sugerencia que algunos especialistas han realizados es la conocida como "cuarentena intermitente" con dos semanas de aislamiento estricto y dos semanas no. Es una estrategia que suena razonable, aduce Quiroga. Desde el Instituto de Cálculos de la UBA están analizando esta alternativa porque lo que estiman es una de sus grandes ventajas, es brindar una mayor previsibilidad.

La inmunidad de rebaño fue una estrategia reconocida como un error por quienes la aplicaron. Para controlar la pandemia hasta que haya una vacuna, el objetivo principal es bajar el índice R, que es el de reproducción del virus a menos de 1. Este índice señala a cuántas personas contagia cada infectado. "Si es igual a 1, los casos se mantienen estables, si es superior a 1 los casos crecen de manera exponencial y si es menor a 1, los casos tienden a disminuir".

Hay una serie de cosas que colaboran a ese objetivo "no hacer reuniones sociales, mantener la distancia física, usar el tapabocas". Son todas maneras de disminuir la tasa de reproducción del virus, favoreciendo que no circule.

Ahora bien, apostar a que haya un cierto porcentaje de la población inmune para que el virus no circule básicamente intentó hacer Suecia. Recientemente se dio a conocer una carta de un gran número de científicos, epidemiólogos y médicos suecos, relata Quiroga, diciendo que se equivocaron y que no intenten hacer esto porque no funciona. Por eso, el bioinformático afirma que "es muy mal idea apostar a la inmunidad de rebaño".

