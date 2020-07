Viral:encontró a su ex con su actual novia en un karaoke y mirá lo que pasó

Este video se hizo viral en Facebook. Se trata de una joven que se encontró con su ex pareja y la actual de éste en un karaoke y no tuvo mejor idea que dedicarle una canción.

"Hoy te dejo en libertad" es el título de la canción que interpretó la joven, se trata de un tema dueto mexicano Ha-Ash, famosas por sus letras de al desamor y la superación.

Al parecer, el hombre no se había percatado antes de que su ex se encontraba en el mismo lugar, pero cuando escuchó cantarla todo cambió. Y es que no aguantó la dedicación de su ex al cantarla, y tras cambiar varias miradas, decidió salirse del local.

Su novia actual decidió buscarlo fuera. El clip se convirtió en un auténtico viral no solo en TikTok, donde rebalsó los cientos de miles de reproducciones, sino también en Facebook, donde se popularizó aún más entre centenares de comentarios y vistas.

¡Escuchá con atención!